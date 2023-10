La canción que Luis Miguel bailó con Michelle Salas y más detalles de la boda

Este fin de semana tuvo lugar la boda del año, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas contrajo nupcias en Italia con el empresario venezolano Danilo Diazgranados.

La boda que duró tres días, reunió a los familiares y amigos más cercanos de la pareja, entre ellos, los padres de la novia, quienes tuvieron un papel importante en la ceremonia de la influencer que lució tres sofisticados vestidos de novia diseñados por Dolce&Gabbana.

Luis Miguel llegó a la boda de su hija Michelle Salas y le dedicó unas conmovedoras palabras Instagram

Uno de los momentos mágicos de la boda fue la llegada de Luis Miguel en su jet privado junto a su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas. El cantante paseó hasta el altar junto a su hija tras llegar a II Borro, -una lujosa finca ubicada en Arezzo en la región de Valdarno, en el corazón de La Toscana, Italia-. Para la ocasión, el intérprete de “Suave”, lució un esmoquín negro de Tom Ford, y se sentó en los bancos centrales de la ceremonia.

Por su parte, Paloma Cuevas, según El Mundo, lució un vestido verde esmeralda firmado por su íntima amiga y colega Rosa Clará.

Respecto al menú de la celebración, los invitados a la boda degustaron de una deliciosa cena compuesta por dos platos de pasta y un tercero de pescado, al final, disfrutaron de una tarta llena de fresas.

Luis Miguel y Michelle Salas protagonizaron un emotivo baile

Cuando llegó el turno del baile de los novios, Danilo Diazgranados bailó en la pista con su suegra Stephanie Salas, quien a su vez bailó con Michelle, pero el momento que acaparó todas las miradas fue cuando Luis Miguel sorprendió a los asistente al bailar junto a su hija uno de los grandes temas del inolvidable Frank Sinatra, “The way you look tonight”. Sin duda, el artista se convirtió en el rey de la pista, dejando a los invitados con las ganas de verlo cantar.

Para el momento del baile, Michelle Salas se cambió de vestido para lllevar un diseño de la casa italiana Dolce&Gabbana, confeccionado con mangas abullnadas y flores blancas.

¿Quiénes fueron las damas de honor de Michelle Salas?

Camila Valero reveló quienes fueron las mujeres elegidas para acompañar a Michelle Salas en uno de los días más importantes de su vida, sin duda, fueron sus amigas más cercanas, entre ellas estuvieron Mariana Cantú, Giselle Tirado, Fer Medina, Leah Kyriakis, Priscila Melgoza y Camila Valero.

Esto se dio a conocer debido a que Valero publicó una imagen de todas ellas sentadas en una cama, luciendo las mismas batas de seda, sin embargo, aún no se sabe cuál fue el look que eligieron para la ocasión.