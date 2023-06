La diseñadora española Paloma Cuevas otorga una entrevista única a CARAS

Paloma Cuevas es un referente de elegancia en España y en el mundo, pero hablar de la diseñadora andaluza es también hablar de una mujer fuerte que demuestra el poder de reinventarse. Y vaya que se ha reinventado. En esta entrevista nos muestra su faceta profesional unida a la diseñadora catalana Rosa Clará, con quien ha hecho una mancuerna perfecta, en la que los próximos meses presentará otra nueva colección, que la tiene muy ilusionada.

Rosa Clará y Paloma Cuevas Cortesía

CARAS tuvo la oportunidad de platicar con Paloma, quien además del amor que tiene a su tierra, Córboba, también menciona lo importante que ha sido México para ella, país al que adora ella al igual que sus padres Victoriano Valencia y Paloma Díaz. De México adora su gente, sus rincones y sus amigos con quienes tiene una conexión muy especial, como es el caso de Alejandra Alemán, quien preside la Fundación Niños en Alegría. Absolutamente renovada, más guapa que nunca, la española nos habla de sus proyectos profesionales.

¿CÓMO DEFINIRÍAS LA ELEGANCIA?

La elegancia es más una cuestión de actitud que del vestido que se lleva puesto. Un equilibrio de infinitas cualidades que hacen que una persona destile elegancia.

¿QUÉ SENTIMIENTOS TIENES POR MÉXICO?

Adoro México desde que era una niña y mis hijas tienen el mismo sentimiento por este maravilloso país.

DESDE HACE MUCHOS AÑOS, DESEMPEÑAS UN PAPEL MUY IMPORTANTE APOYANDO A LA FUNDACIÓN NIÑOS EN ALEGRÍA DE TU AMIGA ALEJANDRA ALEMÁN, ¿QUÉ SIENTES CUANDO VISITAS A ESTOS NIÑOS QUE GRACIAS A SU LABOR TIENEN UNA VIDA MUCHO MÁS BONITA?

Colaboro con la Fundación Niños en Alegría desde hace muchos

años. La labor que hace Alejandra Alemán es admirable, ella es un gran referente como mujer altruista, su entrega a todos los niños es maravillosa. Visitar a los niños es un regalo lleno de amor, abrazarlos, escucharlos contar cómo avanzan en su desarrollo. Como madre protectora que soy, traslado ese instinto en toda su dimensión a los niños de la Fundación. Me preocupo por ellos y hago un seguimiento muy de cerca, porque me da vida ver cómo crecen y cómo conseguimos, entre todos, que tengan una infancia feliz, que les convertirá en adultos seguros de sí mismos y con un futuro prometedor.

A LA FECHA, DISEÑAS JOYAS CON YANES Y MODA CON ROSA CLARÁ ¿EN QUÉ OTRO PROYECTO TE GUSTARÍA SUMERGIRTE?

Adoro la moda y la creatividad. Me gusta involucrarme en aquello con lo que disfruto.

Cortesía

TAMBIÉN, HAS SIDO COLUMNISTA PARA UN MEDIO ESPAÑOL, ¿CUÁLES SON LOS TEMAS QUE MÁS TE LLAMAN LA ATENCIÓN O DE LOS QUE TE GUSTA ESCRIBIR?

Me gusta que sean temas muy humanos, sobre los que pueda reflexionar y de los que emanen sentimientos y experiencias positivas. Nada pretencioso, solo escribir y compartir sobre aquello que me inspira. Desde niña me ha gustado escribir, mi diario y mi agenda de papel siempre me acompañaban. Solo puedo estar agradecida de que una cabecera referente en moda y belleza en España confiase en mí para hacer realidad este sueño.

Cortesía

DENTRO DE TANTOS PLANES, PROYECTOS Y TRABAJO, ¿QUÉ LUGAR OCUPA LA FAMILIA EN TU VIDA?

Mi mayor proyecto siempre es mi familia. En ella me centro y por ella vivo.

Papá de Paloma Cuevas Cortesía

TUS PADRES, VICTORIANO VALENCI

Mis padres siempre han sido mi gran referente en la vida, pero ahora lo son mucho más, porque con su edad y su bastón siguen siendo unos superhéroes, las personas con el corazón más noble que he conocido, a pesar de los daños que generan los años en la vida. La prioridad de su corazón seguimos siendo sus hijos, a pesar de las limitaciones de su edad se siguen poniendo su capa de superhéroe cuando su alma detecta que les necesitamos porque los padres, con solo una mirada o con el tono de una palabra, saben cómo está nuestro corazón. Para mí, lo son todo.

Paloma Cuevas y familia Cortesía

PALOMA, EN DICIEMBRE PRESENTAS LA NUEVA COLECCIÓN JUNTO A ROSA CLARÁ ¿CÓMO AFRONTAS ESTE RETO?

Con muchísima ilusión, como todo aquello que hago de su mano. Rosa me ha dado mucha libertad creativa.

Cortesía

¿EN QUIÉN O QUÉ TE HAS INSPIRADO A LA HORA DE REALIZAR LOS DISEÑOS?

Queríamos que fuera una colección enfocada a una mujer empoderada, segura de sí misma, que quiera gustar, pero que también se guste a sí misma. Con esa finalidad la diseñamos. Por supuesto, Córdoba y toda Andalucía siempre me inspiran.

RESPECTO A EL TRABAJO COLABORATIVO QUE REALIZAS DE LA MANO DE ROSA CLARÁ, ¿SEGUIRÁS VINCULADA A ELLA O TE GUSTARÍA CREAR TU PROPIA FIRMA?

Caminar de la mano de Rosa es un privilegio. Nuestro proyecto ya venía de antaño y materializarlo es un sueño. No pienso en el futuro, soy más de vivir en el presente, y ahora estamos disfrutando de esta colaboración maravillosa que tantas alegrías nos está dando. Es muy fácil trabajar con Rosa, nos admiramos, nos queremos y nos respetamos.

