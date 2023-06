La contundente respuesta de Tenoch Huerta tras ser acusado de agresión sexual

El actor Tenoch Huerta fue acusado por parte de la saxofonista Elena Ríos. Mediante su cuenta de Twitter, la activista de los derechos de las mujeres lanzó su denuncia en la cual calificó al actor de “violentador y depredador sexual”.

Toda esta historia salió a la luz durante una discusión entre la música y el colectivo “Poder Prieto”, del que Tenoch es miembro y embajador además, cuando reclamó a esta asociación el haber compartido en sus redes sociales el episodio de un podcast, del cual no se le pagó su participación. El colectivo aseguró que esa producción no estaba a su cargo, y por eso no le debían nada, a lo que ella escribió en mensajes lo siguiente: “Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y depredador sexual de Tenoch Huerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto bola de hipócritas para evitar escándalos por su película de Marvel”; lo que desató todo este escándalo.

Después, en el hilo de mensajes, una usuaria le preguntó si el actor la había agredido sexualmente, a lo que Elena contestó: “Así es y a varias más”, confirmando así que abusó de ella en particular. Comentó también con un periódico que se tardó en hablar de este suceso porque tiene su propio proceso. Recordemos que ya ha sobrevivido a otros ataques por hombres, como el de hace tres años cuando sufrió un brutal ataque con ácido.

Ante la pregunta de por qué no ha denunciado los hechos ante las autoridades, la saxofonista respondió que dio le dio miedo que las personas se resistan a creer que un superhéroe es “abusador, manipulador y depredador sexual”, además de que es muy difícil hablar del abuso emocional y de poder ejercido por alguien que es muy admirado hoy en día.

Después de haber expuesto su versión del hecho, la activista está recibiendo amenazas de muerte de varios seguidores y haters, que han mostrado su odio hacia ella sin ningún motivo, y ha mostrado algunas capturas de pantalla de los mensajes que está recibiendo que son de verdad alarmantes y preocupantes como por ejemplo que debería beber ácido y morirse, o que le deberían de aventar más ácido como si fuera una reprimenda válida a ninguna situación.

¿Qué dijo Tenoch Huerta?

Por su parte, Tenoch ha afirmado también por redes sociales y en un comunicado, que la denuncia es falsa y que ambos mantuvieron una relación consensuada durante algunos meses de 2022. En este afirma que hace aproximadamente un año, salió con Elena durante algunos meses, y que fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar. Comentó que tuvieron una relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo, sin embargo, después de que terminó, él comenta que ella comenzó a tergiversar sus interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común que tenían.

Ante esto, el actor contrató a un equipo legal desde hace ya algunos meses, para iniciar las acciones correspondientes para proteger su reputación y refutar estas acusaciones que pueden dañar su imagen y causar perjuicios en su carrera, adelantándose a la denuncia pública de Ríos.