La dura confesión de Elton John: una fuerte infección le costó perder la vista en un ojo

Elton John, el icónico músico británico, reveló recientemente que sufrió una grave infección ocular durante el verano, lo que resultó en una pérdida significativa de la visión en uno de sus ojos.

El legendario cantante compartió esta difícil noticia a través de sus redes sociales, donde explicó que el proceso de recuperación será lento y que aún queda tiempo antes de que pueda recuperar la visión completa en el ojo afectado.

¿Qué le pasó a Elton John?

Elton John, a sus 77 años, describió su experiencia con la infección ocular como severa, lo que inevitablemente le dejó con una visión limitada. A pesar de los desafíos que esto representa, se mostró agradecido por el cuidado excepcional que ha recibido de su equipo médico y el apoyo constante de su familia.

“Durante el verano, lidié con una grave infección ocular que desafortunadamente me dejó con visión limitada en un ojo. Estoy en proceso de curación, pero es un proceso extremadamente lento y llevará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado”, compartió en una publicación de Instagram.

¿Se retirará Elton John?

La salud de Elton John ha sido un tema recurrente en los últimos años, y este incidente llega después de que el músico anunciara su retiro de las giras en 2023 para dedicar más tiempo a su familia.

“Quiero estar con mi familia. He estado de gira desde que tenía 17 años en la parte trasera de una furgoneta. He tenido una vida increíble, he tenido mucha suerte y amo cada minuto vivido. Pero ya estoy harto de esos aplausos, y realmente quiero hacer algo diferente con el resto de mi vida”, dijo a CBS News en 2022.

¿Qué viene para Elton John?

A lo largo de su carrera, Elton John ha demostrado ser un talentoso músico y un resiliente luchador. Ha superado numerosos desafíos de salud, como una reciente cirugía de reemplazo de rodilla y ahora esta infección ocular.

A pesar de estos obstáculos, sigue comprometido con su arte y su activismo, aun planifica apariciones en eventos benéficos y se prepara para el lanzamiento de un nuevo documental que promete dar una mirada íntima a su vida y carrera.

Aunque dejó las giras mundiales, Elton John no ha terminado con la música ni con su influencia en la cultura popular.

Su próximo documental, “Elton John: Never Too Late”, se estrenará en el Festival de Cine de Toronto, y posteriormente en cines y en Disney+.

Además, Bernie Taupin, su colaborador de toda la vida, insinuó la llegada de un nuevo álbum que seguro captará tanto la sorpresa como el entusiasmo de sus fans.

Este nuevo capítulo en la vida de Elton John, aunque marcado por desafíos de salud, sigue mostrando su incansable espíritu y su compromiso con su familia, su música y su legado.