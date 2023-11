La ex de Kevin Federline contradice la versión de Britney Spears: esto dijo

Shar Jackson, ex pareja de Kevin Federline, padre de los hijos de Britney Spears, rechazó la versión que menciona la cantante en sus memorias llamadas The woman in me.

Este libro que se vende muy bien, ha generado muchos comentarios, al mencionar a personajes importantes y situaciones incómodas.

Basta recordar lo que dijo Spears sobre su relación con Justin Timberlake, lo que le afectó, además de la fuerte revelación de un aborto.

Llegó a mencionar incluso que Madonna la apoyó mucho emocionalmente después del rompimiento con el ex integrante de NSYNC, lo cual cuadra perfecto con las fechas donde ellas trabajaron juntas.

¿Qué dijo Shar Jackson?

La actriz desmintió la versión que indica que Britney no sabía que Kevin Federline era papá y que tenía a su prometida embarazada.

Shar aseguró que Spears no solo sí estaba consciente de su embarazo, sino que estuvo presente cuando nació el segundo hijo de Federline, que se llama Kaleb.

Jackson dijo al Daily Mail que cuando Britney y Kevin se conocieron, ella tenía dos años de relación con el bailarín.

La infidelidad se dio contra ella, de parte de Kevin con Britney, aseguró Jackson. La pareja se casó en 2004, tuvieron dos hijos y se separaron en el 2006.

Actualmente, Britney Spears está muy activa en redes sociales y su libro de memorias podría llegar al cine o a la televisión a través de una serie, no se descarta que se pueda personificar a sí misma.

El impacto que generó es muy grande, trascendió que Justin Timberlake huyó temporalmente de Estados Unidos, para evitar acoso de la prensa y que está en Cabo San Lucas con su familia.

Sharisse Jackson es una actriz y cantante estadounidense, mejor conocida por interpretar a Niecy Jackson en la comedia de UPN Moesha. Fue coronada ganadora del reality show de MTV Celebrity Rap Superstar en 2007.