La falla de protocolo de Ángela Aguilar con la reina Sofía de España

En el continente Americano la gran mayoría de las personas no están familiarizadas con el protocolo real todavía vigente en Europa donde sí hay varias monarquías reinantes. Con toda razón éste se nos hace lejano, obsoleto y muchas veces pretencioso pero la verdad es que aún en nuestro tiempos existe y en la medida de lo posible se debe seguir cuando llegamos a tener un encuentro “del tercer tipo”, ósea con alguna persona de sangre azul.

El día de ayer se llevó a cabo en un edificio contiguo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, la entrega del Premio Iberoamericano de Mecenazgo de la Fundación Callia para reconocer al talento latino, español e internacional y donde la reina emérita Sofía de España hizo entrega de los reconocimientos.

Fue un gran día para México pues dos compatriotas brillaron en esta entrega, Eugenio López, director del Museo Jumex, fue reconocido por su destacado trabajo en el mundo del arte, y Ángela Aguilar, una de las artistas más importantes de nuestro país quien cantó para la monarca y todos los presentes.

“Tremendo privilegio, algo que nunca me imaginé. Definitivamente la música es el idioma universa. ¡Infinitas gracias! Esta experiencia me la llevo en el corazón” escribo la hija de Pepe Aguilar en sus redes sociales. Sin embargo en la imagen que compartió y donde aparece Ángela abrazando tímidamente a la reina Sofia, la mexicana faltó a una regla de protocolo real que indica que por ningún motivo se puede tocar a un miembro de la realeza.

Las reglas protocolarías en España son mucho más relajadas que en el Reino Unido, por ejemplo en la Madre Patria no es obligatorio hacer la reverencia, con un apretón de manos es considerado un saludo correcto mientras que en Inglaterra donde son más estrictos, siempre va una reverencia antes del saludo. Pero lo que sí aplica en cualquier monarquía es no tocar a un miembro de la realeza salvo el apretón de manos.

Ahora que, a Ángela Aguilar, se le perdona todo, claro, primero por su juventud y segundo por lo lejano que es el mundo de la música a el de la realeza.

También Michelle Obama faltó a la regla

Pero para que no se sienta mal Ángela, le decimos que no es la única que ha faltado a esta regla, a lo largo de la historia muchos son los personajes, sobre todo latinos y americanos a los que se les ha olvidado y en un momento dado abrazan o han dado un beso como saludo.

Una de las anécdotas más recientes la vivió la entonces primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama quien en su visita al Reino Unido en abril de 2009, la esposa de Barack se mostró muy emocionada por ver la reina Isabel II y la abrazó efusivamente.

Años después en sus memorias habló de este tema por el que fue muy criticada sin embargo la monarca inglesa no se lo tomó a mal como parece que sucedió ahora con la reina Sofía “Cuando conocía a la reina Isabel II ella comentó lo alta que yo era, a lo que yo contesté que solo era por los tacones que llevaba puestos. Ella también me habló de los zapatos que llevaba ella, que no eran muy cómodos, y aquel momento tuvimos una conexión que nos hizo olvidar quiénes éramos a parte de dos mujeres cansadas y oprimidas por su calzado…Para mí ese (abrazar) es un gesto instintivo que hago cuando siento conexión con alguien. Es la manera que tengo de mostrar mis sentimientos. Por eso apoyé mi mano en su hombro. Lo que no sabía entonces es que aquello era un fallo épico. Puede que no hiciera lo correcto, pero sí lo más humano. Y a la Reina no le importó mucho aquello. De hecho, estoy segura que no porque cuando lo hice, ella no solo no se retiró, sino que apoyó su mano en mi espalda”.