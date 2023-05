La herencia de Andrés García no sería tan millonaria como pensaban; en esto se fueron sus gastos

El fallecido actor Andrés García sigue siendo tema de conversación ahora que se sabe que tuvo muchos médicos gastos en vida que hoy día serían un contratiempo para su herencia.

¿Qué pasó con los gastos de la herencia de Andrés García?

Salvador Cerecedo, quien fuera uno de los doctores de Andrés García, confesó que en casa de Margarita Portillo “se instaló prácticamente una terapia intensiva”, donde los gastos médicos llegaban hasta los 8 mil pesos diarios.

“Había monitor, tanques de oxígeno, incluso había tres concentradores de oxígeno —dos portátiles en caso de que se vaya la luz—. Enfermero 24 horas y consultas médicas de especialistas a domicilio”, dijo el doctor. Algunos otros gastos desglosados fueron:



$1,200 MXN por enfermero por turno (Andrés García requería tres turnos).

$800-$1,500 MXN por la renta diaria de un tanque de oxígeno.

$20,000-$40,000 MXN por los compresores.

Cama de agua de hospital.

“Como médico te puedo decir que [Andrés] tuvo las mejores atenciones”, corroboró el doctor Cerecedo.

De acuerdo con Celebrity Net Worth, Andrés García tuvo un valor neto de $10 millones de dólares, y le reveló en su momento a TVyNovelas cómo haría su testamento: “yo no conservo copia del testamento, mi esposa Margarita Portillo es la que tiene el original, Roberto Palazuelos tiene otra copia y ella sabe qué hacer”, mencionó en 2021.

Ahora bien, la revista señaló que en agosto 2022, Andrés García modificó su testamento y excluía a sus hijos y a Roberto Palazuelos. “Yo el testamento, no me acuerdo. Dice Margarita que ella se acuerda, porque luego se me olvidan las cosas. Según yo lo cambié, o lo pienso cambiar”, afirmó. No sin antes añadir, “a Margarita y a mi hermana, y bye bye”.

Pero todo esto parece estar modificado de nuevo, ya que salió la noticia de que Andrés García cambió su testamento de última instancia y volvió a colocar a sus hijos.

El testamento del actor de Pedro Navaja aún no se abre, pero la viuda Margarita Portillo ya sentenció que este será un acontecimiento muy esperado para aclarar varias controversias: “en el momento que se abra el testamento de mi esposo y se lea lo que fue su última voluntad y se respete lo que él estipuló como fue su deseo, mis abogados y yo daremos los comunicados y las entrevistas correspondientes.