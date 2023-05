La razón por la que dicen que Shakira y Thalía pasaron de ser “rivales” a grandes amigas

Thalía y Shakira son dos de las mujeres más influyentes en la industria del entretenimiento latino, así que la existencia de un fuerte vínculo entre ellas no es de extrañar. Pero en los últimos meses se dieron a conocer rumores de cierta ‘rivalidad’ entre las dos, cosa que quedaría en el pasado después de que la mexicana aclarara la situación.

Los rumores de la rivalidad entre Thalía y Shakira

Todo surgió por una noticia falsa de que Thalía habría hablado mal de Shakira, de una de sus canciones y de su situación con Piqué. La noticia tuvo tal alcance que emitieron un comunicado para desmentirla.

A finales del 2022, Thalía dijo en una conferencia de prensa que esos comentarios eran totalmente falsos, y que no permitiría que esos rumores esparcidos afectaran su longeva amistad con Shakira. “Jamás usaría yo una palabra así para una amiga que amo tanto como a ella; Shak y yo tenemos una relación de amistad de años. Cuando empezó esto, inmediatamente le escribí y le dije ‘baby, yo sé tú quién eres, ni te preocupes’, y cuando estás bien entre amigas, lo que inventen y digan no es tuyo, no te pertenece”. Después agradeció que lo pudiera aclarar, porque “pudo afectar mi amistad con ella”.

Shakira no se pronunció respecto a las noticias falsas, pero no hizo falta, pues ambas saben que su gran amistad está sobre esas situaciones. Las artistas coincidieron en los Premios Billboard Mujeres Latinas que celebran y reconocen a las mujeres en la industria, y entre las dos dejaron ver que conservan ese mismo estrecho vínculo.

Mi Shak!!! 🫶🏼 Que hermoso abrazarte de nuevo 🥰🤗 Y que gusto celebrar contigo y con nuestras compañeras de la industria de la música este día tan importante. ¡Que noche tan poderosa! Te quiero amiga bella, nos vemos pronto ;-) @shakira @billboardlatin @billboard… pic.twitter.com/KWiZZxW38j — Thalia (@thalia) May 8, 2023

Thalía le escribió, “Mi Shak! Qué hermoso abrazarte de nuevo. Y qué gusto celebrar contigo y con nuestras compañeras de la industria de la música este día tan importante. ¡Qué noche tan poderosa! Te quiero amiga bella, nos vemos pronto”.