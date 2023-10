La reveladora reacción de Mario Casas al ser cuestionado sobre su romance con Eiza González

Después de haber sido captados juntos en Italia y en Cantabria, los rumores de que Mario Casa y Eiza González son pareja no cesan. De hecho, se han fortalecido luego de que se diera a conocer que se habrían tatuado sus iniciales. Sin embargo, ninguno de los actores ha dicho nada de cara al público.

Entre tantos rumores, Europa Press cuestionó a Mario Casas sobre su relación con Eiza, ante lo cual el actor español se puso rojo y comenzó a reír nervioso. “Ha tenido muchísimo revuelo este tatuaje con Eiza, esta nueva relación…”, dice el reportero, ante lo cual Mario sonríe y dice “Nada, nada. No te voy a decir nada”.

En el intercambio, el actor se portó amable, aunque no quiso revelar detalles, pese a la insistencia del reportero. “No, hombre, no. No te voy a decir nada”, vuelve a decir Mario ante el micrófono, sin embargo, cuando le pregunta si su corazón palpita bien, el actor de Tres metros sobre el cielo emprende la retirada y responde “Siempre, o sea, palpita muy bien.”

Si bien el actor no quería declarar nada sobre Eiza, cuando el reportero le dice “Oye, es muy guapa Eiza”, Mario no puede evitar poner una gran y reveladora sonrisa que acompaña de un gesto de aprobación. “Bueno”, dice el actor, al mismo tiempo que abre la puerta de su auto para retirarse del lugar.

Cómo comenzaron los rumores de una relación romántica entre Mario Casas y Eiza González

Todo empezó cuando la pareja de actores decidió hacer una escapada romántica a Italia, en donde fueron captados por sus fans. Sin embargo, se dice que su primera cita fue en Los Ángeles y que se conocieron gracias a Ana de Armas. Hasta el momento ninguno de los dos ha declarado nada sobre su incipiente romance.