La sorprendente foto de Issabela Camil sin maquillaje que desató furor entre sus seguidores

En días pasados, Issabela Camil sorprendió a sus fanáticos al postear una imagen donde se le puede ver posando sin una gota de maquillaje. Esta arriesgada decisión de la actriz fue aplaudida por quienes siguen su día a día en redes, quienes no perdieron el tiempo de hacerle saber lo bien que luce.

Issabela Camil impacta con selfie de su rostro sin una gota de maquillaje

Desde siempre, Issabela Camil se ha distinguido como una fiel amante de todo lo relacionado al mundo de la moda y la belleza, pasiones que constantemente presume en su cuenta de Instagram.

Ahí, la actriz disfruta de compartir sus atuendos y rutinas de maquillaje, así como algunos de los secretos que resguarda celosamente para conservarse radiante a sus 55 años.

Hace un par de días, Issabela publicó una selfie en la que aparece con el rostro totalmente lavado, es decir, sin maquillaje o filtros que le ayudaran a disimular algún rasgo. Más allá de que se mostrara al natural y se olvidara de tapujos, la artista ganó decenas de cumplidos gracias a su belleza.

Sin embargo, no estuvo exenta de recibir un par de críticas debido a que hubo quienes hicieron énfasis en las pecas que se han ido acumulando en su rostro, un rasgo que a la actriz no parece incomodarle ni robarle el sueño, pues no es la primera vez que se deja ver sin makeup.

Te puede interesar: Quién es Adan Bañuelos, el nuevo novio mexicano de Bella Hadid

La contundente respuesta de Issabela a los comentarios sobre su piel al natural

Estos comentarios no pasaron inadvertidos para Issabela Camil, quien prefirió hacer caso omiso, no sin antes resaltar la incoherencia que muchas veces se hace presente en redes sociales, sobre todo por parte de personas que se escudan tras una pantalla.

Para dar por finalizado el tema, Issabela subió una historia en la que se ve a Gisele Bündchen al natural, como parte de una campaña para una casa de moda francesa.

Issabela hizo caso omiso a las críticas que recibió por su foto sin maquillaje Instagram

En el post, la actriz mexicana se limitó a resaltar las similitudes de esta fotografía de la top model brasileña con la selfie que ella subió desde el salón de belleza, destacando el hecho de que recibió algunas malas respuestas.

Por último, dejó claro que esto no la detendrá en su propósito de compartir tantos aspectos de su vida como lo considere prudente.