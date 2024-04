La tajante respuesta de Lucero ante las críticas por su aspecto en una foto sin maquillaje

A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, Lucero puede presumir que goza de una excelente imagen pública, especialmente por el hecho de que lleva una buena relación con el público y los medios de comunicación. Esta dinámica se basa principalmente en el respeto, tanto como el que ella otorga como el que espera recibir.

Así lo demostró hace un par de días, cuando se defendió impecablemente de los señalamientos que recibió en su contra tras publicar una fotografía en la que luce con el rostro sin una sola gota de maquillaje. Y es que la artista dejó muy claro que aunque está más que conforme con lo que ve en el espejo, tampoco pretende ignorar a quienes la atacan por estos motivos relacionados a su físico.

Lucero reacciona a las críticas por su apariencia física

El año pasado, Lucero se aventuró a retomar su faceta actoral, paso que dio con una participación entrañable en “El gallo de oro”, proyecto que le dio la bienvenida a la actuación por la puerta grande.

A propósito del éxito que esta serie ha tenido, la cantante disfruta de compartir algunos momentos exclusivos de las grabaciones, entre los que circuló una fotografía en la que se ve a Lucero luciendo su piel aparentemente al natural.

Pese a que en ocasiones anteriores la artista ya ha posteado selfies sin maquillaje, esta vez llamó la atención que según la opinión de internautas, se veía mucho más grande de lo que es en realidad, y no aparentaba los 54 años que tiene.

En distintas ocasiones, Lucero ha impactado con su belleza al natural Instagram

La verdad detrás de la controversial imagen de Lucero con el “rostro lavado”

Al ver las reacciones que ocasionaron las fotos de Lucero “al natural”, la artista no dudó en dar su versión, únicamente con el fin de evitar especulaciones sobre si alguna enfermedad o condición específica ocasionó este radical cambio en su apariencia.

“Es que ahí estaba caracterizada de ‘caponera’, que como mucha gente sabe, este personaje de ‘El gallo de oro’, tiene una vida muy complicada. Es una mujer que bebe mucho y sufre mucho también, sobre todo en la segunda temporada”, explicó la actriz en respuesta a quienes señalaron que esa toma no le favorecía en lo absoluto y la hacía aparentar más años de los que tiene en realidad.

“Esta foto la subí especialmente mostrando esa parte de la caponera, ya muy amolada, muy fregada. Yo sin maquillaje todavía no estoy tan fregada, un poquito, pero no tanto”, bromeó Lucero, evidenciando que no presta atención a los malos comentarios.