Las declaraciones de Martha Higareda por las que se hizo viral

Martha Higareda ha encabezado la lista de personajes que se hicieron virales en estas semanas porque han salido a la luz varios videos de ella dando declaraciones que bien podrían pasar por una historia ficticia —o quizá no.

Lo que ha dicho Martha Higareda

La actriz de ‘No Manches Frida’ ha contado numerosas anécdotas con su compañero de podcast Yordi Rosado y ha revelado desde el momento en que cayó a los brazos de Ryan Gosling, como la película con Robert Pattinson que rechazó. Esto ha sido un poco de lo que Martha Higareda ha contado.

1. Empezó a hablar a los 4 meses

Martha dijo “yo tengo una cosa rara que no sé por qué empezó a ocurrir, que empecé a hablar a los 4 meses”. A esa edad, lo que los bebés pueden empezar a hacer más son solo sonidos y vocalizaciones, como arrullar, reír y balbucear.

2. Rechazó a Jared Leto

En entrevista dijo que en aquel entonces tenía novio y no dejó que Jared Leto la invitara a salir. “Me dijo, ‘tú vives aquí', y le dije no, yo en Los Ángeles, y él ‘yo también, por qué no nos vemos’... pero pues la verdad sí hubo un momento donde dije ‘no puedo creer que le estoy diciendo que no a Jared Leto’”.

3. Rechazó hacer una película con Robert Pattinson

Martha presuntamente habría rechazado hacer ‘Z la ciudad perdida’ con Robert Pattinson para grabar ‘No Manches Frida’ en su momento; “me decían ‘a lo mejor te puedes arrepentir de esto’, pero yo creo que al final todos los caminos son perfectos y te llevan a donde tienes que estar”.

‘No Manches Frida’ fue un gran éxito en taquilla, recaudando alrededor de $US 11 millones en su fin de semana de estreno en los Estados Unidos y Canadá. La película también fue bien recibida en México, donde recaudó alrededor de $MXN 259 millones en su carrera en cines.

En total, se estima que la película recaudó alrededor de $US 22 millones en todo el mundo, lo que la convierte en una de las películas mexicanas más exitosas de la última década.

4. Su abuelo vio un alien muerto

En Tabasco, de donde es originaria, su abuelo habría visto un alien muerto al construir una refinería.

5. Que sueña en inglés

Martha reveló que cuando está en Estados Unidos sueña en inglés. Sí es posible soñar en otro idioma. Los sueños pueden incorporar varias experiencias sensoriales, pensamientos, emociones y recuerdos, incluidos aquellos de diferentes idiomas que una persona pueda hablar o haber aprendido. De hecho, algunas personas bilingües o multilingües informan que a menudo sueñan en diferentes idiomas, dependiendo del contexto y del idioma que usan con más frecuencia en su vida cotidiana. Se cree que el idioma utilizado en los sueños puede verse influenciado por el entorno actual de una persona, sus experiencias culturales y su competencia lingüística.

6. Cayó a los brazos de Ryan Gosling

En una salida con amigas cayó a los brazos de Ryan Gosling en un restaurante de Los Ángeles después de que se le atoró su suéter y ella al jalarlo perdió el equilibrio.

7. Una amiga suya le reveló que ya había bases en la luna

Según Martha una de sus amigas le escribía los discursos a Elon Musk, y ella, que convivía con el empresario, le confesó que ya había bases en la luna.

8. Presenció una tocada privada de Prince

Martha estaba en una casa con amigos, en la que estaba Prince, usando una pijama violeta, les tocó la guitarra en una muy íntima reunión y se regresó a dormir.

9. Confundió al Canelo Álvarez con un narcotraficante

En una extensa anécdota, Martha contó a Yordi que se subió a un avión con el Canelo Álvarez, pero nunca supo quién era hasta que él se lo dijo —la actriz todo el tiempo pensó que se traba de un narco con sus acompañantes. Después la invitó a una pelea y ella le leyó las cartas del tarot.

En “Las Historias de Martha Higareda” hoy nos cuenta como confundió a el Canelo Álvarez con un narco. 🫢😁😂 pic.twitter.com/tedYhTOsJw — Luiss Del Valle 💥 (@LuissLm) May 6, 2023

Martha Higareda responde a las críticas

Martha, de 39, contó en entrevista que no le tiene mucha importancia a las críticas por estos comentarios. “Me han pasado muchas cosas, hay algunas que decido compartirlas”, no se tomó nada a pecho y dijo, “lo mejor es reírse de uno mismo”.

Afirmó que está en libertad de compartir sus historias, “yo tengo libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no”.