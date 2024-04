Las emotivas declaraciones de Montserrat Oliver sobre cómo vivió el difícil duelo por la muerte de su mamá

A lo largo de su trayectoria como una figura pública, Montserrat Oliver ha tenido que enfrentar distintas dificultades y complicaciones, tanto en el aspecto personal como en el profesional. No obstante, ninguno de ellos tan difícil como el haber perdido a su madre, quien al morir, dejó en la conductora un vacío que muchas veces pensó que jamás podría sanar.

“No aceptaba que tenía depresión": así vivió Montserrat Oliver el duelo por la muerte de su madre

Fue el 19 de mayo de 2014 cuando Montserrat Oliver recibió una de las noticias más duras, cuando supo que su mamá, la señora Rosa María Grimau había fallecido. En ese momento, trascendió que llevaba varios días hospitalizada por complicaciones de salud y, pese a los intentos hechos por el personal especializado a cargo de su caso, no logró recuperarse y murió rodeada de su familia, personas entre las que figuró la conductora, quien todo el tiempo estuvo al pendiente de todo lo que necesitara.

La confirmación la hizo la propia Montserrat, quien dedicó un sentido mensaje a la mujer que le dio la vida a través de redes sociales, mismo en el que recibió decenas de condolencias y comentarios de apoyo. Posteriormente, sus colegas, fans y amigos se volcaron en palabras de aliento y le reiteraron el cariño que tenía, mismo que podía ser un refugio para su irreparable pérdida.

Este episodio marcó irremediablemente a Oliver, quien se enfrentó a un duro proceso de duelo, pues no imaginó a qué grado le afectaría este suceso, pues si bien es un ciclo inevitable de la vida, Montserrat no estaba lista para decirle adiós a su mamá. En consecuencia y pese a sus intentos por salir adelante, la conductora experimentó un cuadro depresivo en el que “perdió las ganas de vivir”, según lo recordó durante una conversación con Isabel Lascurain.

Montserrat Oliver llevaba una relación sumamente cercana con su progenitora Instagram

El camino que recorrió Montserrat Oliver para anteponerse a esta pérdida

“Yo decía ‘no le tengo miedo a la muerte, ya se fue mi mamá, me puedo ir cuando se me dé la gana’. Nunca pensé en quitarme matarme ni nada, pero me preguntaba de qué trataba la vida”, dijo Montserrat Oliver, reviviendo lo que pasó por su mente en el tiempo que la pena inundó sus pensamientos.

Tras una temporada en este limbo y Montserrat Oliverluego de haber intentado todo lo que estaba a su alcance para sentirse mejor, la presentadora asegura que fue la terapia lo que le ayudó a reponerse. De modo que hoy, a casi 10 años del fallecimiento de su madre, Montserrat ha aprendido a vivir con su ausencia sin que esto le impida seguir con normalidad.