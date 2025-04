Lele Pons es hospitalizada tras sufrir caída en la revelación de género de su bebé

Lele Pons y el cantante Guaynna celebraron el pasado viernes 25 de abril en Miami la esperada revelación de género de su primer bebé, evento que tuvo lugar en el Faena Forum ante la presencia de figuras del espectáculo internacional.

El tenso momento que vivió Lele Pons fue cuando se reveló que estaba esperando una niña y cuando cayó la explosión de pintura de color rosa, la influencer se resbaló con el líquido derramado en el suelo y cayó en varias ocasiones aunque su pancita de embarazo no se golpeó, la pareja optó por acudir al hospital para que la revisaran.

Lele Pons contó que el estrés la llevó a buscar atención médica y que, aunque no sufrió daños físicos, las críticas recibidas en redes sociales afectaron su estado emocional.

“Físicamente estoy bien, todo tranquilo, todo perfecto... es más emocionalmente, no he estado bien. Es muy triste que todo estaba bien y esto pasó. Lo que más me dolió fue cuando la gente decía que intencionalmente quería hacerle daño a mi bebé. Es mucho más difícil calmarse cuando estás embarazada, sí fui a checarme porque estaba muy nerviosa”, señaló.

Ante esto, Pons informó que se alejará temporalmente de las plataformas digitales para priorizar su bienestar y el de su bebé. Asimismo, dijo que planea regresar una vez que culmine su embarazo.