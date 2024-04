Leon Leiden nos plática sobre su nuevo álbum “Aquí estoy”

León Leiden nos cuenta sobre “Aquí estoy”, su segundo álbum, donde muestra un lado más emocional y vulnerable. Este álbum viene con muchos cambios. León deja atrás la etapa con la que alcanzó la fama como creador de contenido para plataformas como TikTok, y se enfoca en crear música que refleje el proceso que ha vivido en los últimos años de manera personal. Este nuevo álbum refleja las tres etapas de destrucción, desarrollo y reconstrucción personal desde sus historias personales, que lo llevaron a tener conversaciones consigo mismo, saliendo un poco de lo racional y llevándolo en un camino de sanación, paz y mindfulness. “Estoy en paz con mi lado artístico y mi lado personal y he encontrado la forma de convertirlos en uno solo”.

León formó parte de los Jóvenes Creativos de Caras en septiembre del 2023, y esta vez en esta entrevista nos habla sobre su experiencia de perderse, reencontrarse y volver a encontrar el amor y reconstruirse como persona, lo cual forma parte de la temática del álbum. Este fue creado entre CDMX, Los Ángeles y Madrid, y cuenta con colaboraciones con artistas como Pol Granch, DannyLux, Carlos Cortez, entre otros.

¿Por qué elegiste el título “Aquí estoy” para tu segundo álbum? ¿Qué significado tiene para ti?

El álbum originalmente se iba a llamar “vuelta a la manzana”, ya que todo el álbum habla de perderse, soltar el pasado para reencontrarse y renacer. Sin embargo, me di cuenta de que ese nombre no solo referenciaba a mi álbum pasado, sino que también hablaba de una historia cíclica. Y siento que este álbum se trata de empezar en un punto a raíz de la evolución, para terminar en un punto diferente del cual empezamos. Entonces, me perdí, me destruí y me reconstruí. Y aquí estoy.

¿Cómo describirías tu evolución musical desde “El Morro Que Hace Música” hasta “Aquí estoy”?

Siento que este álbum es un salto cuántico. Los mensajes y la historia que estoy contando cambian totalmente. El primer álbum se grabó en tiempos de pandemia y lo hice completamente solo, desde grabar y producir hasta cantar y mezclar. En cambio, con “Aquí estoy” pude invitar a gente a colaborar conmigo.

¿Cuál es la inspiración detrás de las canciones en el álbum?

La inspiración de “Aquí estoy” se divide en tres partes, reflejadas en el tracklist. La primera parte es la destrucción, basada en el duelo y sus etapas: negación, incapacidad de aceptar el duelo y enojo. La segunda parte es la reconstrucción, donde se desarrolla el reencontrarse con uno mismo y disfrutar la vida, siendo la parte más divertida del álbum. Finalmente, la tercera parte habla del amor propio, el amor maduro y el auto conocimiento.

¿Cómo te recuperas después de un rompimiento emocional?

He vivido ese duelo dos veces en mi vida. Me gustan las relaciones largas, lo que puede hacer que los duelos sean más complicados. A veces, el duelo empieza antes de que la relación termine. Creo que lo mejor es evitar distracciones y permitirnos vivir los momentos de tristeza y frustración. Lo más importante es ese momento de mindfulness que nos ayuda a avanzar y sanar.

¿Cuál es tu canción más personal en este álbum y por qué la consideras así?

Hay una canción llamada “Si me voy mañana”, la última del álbum. A través de indirectas, te he contado toda la historia. Al final, esta canción está basada en hechos reales. Cuenta mi historia en estos últimos 3 años, donde me encontré a mí mismo. En la actualidad, todo eso cambia al tener la mente sana. Es una canción que tardé más de dos años en terminar, ya que había partes que aún me dolían. Pero con esta canción logré trabajarlo lo suficiente y se siente muy bien poder contarlo.

FIRE QUESTIONS:

1. ¿Cuál es tu canción favorita para cantar en la regadera y por qué?

“Mis ojos lloran por ti” de Big Boy. Siempre se me quedaba pegada cuando la cantaba en los festivales y tiene mucho flow.

2. ¿Cuál es tu postre favorito?

No soy muy de postres, pero diría que la pica fresa, si es que cuenta como tal.

3. ¿Qué bebida tomas en una fiesta?

Mi favorita es una que yo inventé llamada “Lion Screw Driver”. Consiste en agua mineral, vodka, jugo de limón y un poco de sal. Se las recomiendo mucho. Si no, whisky.

4. Si “Aquí estoy” fuera un plato de comida, ¿cuál sería y por qué?

Un helado napolitano, porque tendría tres sabores al igual que las tres etapas del álbum.

5. ¿Cuál es tu lugar feliz?

Corriendo el riesgo de sonar genérico, mi estudio en casa. Ahí me preparo un cafecito todas las mañanas. En este momento estoy aprendiendo a preparar flat white, soy un barista de closet. También me gusta mucho el Parque México.

6. De tus propias canciones, ¿cuál es tu favorita?

Aunque es la pregunta más difícil para cualquier artista, en este momento diría que “Cielo”.

7. Colaboración soñada:

Muchas de mis colaboraciones soñadas ya se han dado, pero me quedan un par: Rels B y Drake, quienes me inspiran mucho.