Leonardo de Lozanne comparte que el tomar terapia le ayudó a salvar su matrimonio con Sandra Echeverría

La separación que enfrentaron Leonardo de Lozanne y Sandra Echevería fue un proceso difícil que les ayudó a darse cuenta el amor que sienten el uno por el otro es muy grande. En una charla con un programa de espectáculos, el cantante compartió cómo fue el proceso que llevó junto a su esposa para poder salvar su matrimonio.

Lozanne indicó que él y Sandra Echeverría decidieron tomar terapia individual y de pareja.

“Hemos hecho de todo y creo que todo ayuda”, señaló Leonardo ante la pregunta de si habían tenido una ayuda profesional.

También tomarse un tiempo fue sano para la pareja, quien había anunciado su separación en 2022.

“Yo lo súper recomiendo, cuando las cosas no están caminando, darse un break, claro planeado, no a lo loco. Es como cuando viajas, que ves las cosas de fuera, desde otra perspectiva, ves el bosque, no el árbol”.

Aseguró que el tiempo que se dieron les ayudó a tomar una mejor decisión en su relación.

“Puedes tomar mejores decisiones y no desde el enojo, desde el dolor, sino desde el amor y la consciencia, para bien y para mal, siempre van a ser mejores las decisiones, si te tomas el tiempo de pensarlo. Hablamos mucho, es un proceso, no fue abrupto, nos tomamos el tiempo, lo platicamos y ha resultado muy bien hasta ahora”.

De acuerdo con Lozanne, la crisis reafirmó el sentimiento por Sandra, como el amor de su vida.

“Yo también ya vi que ella es la mujer de mi vida, eso es un milagro, porque muchas veces no se da al mismo tiempo, porque te desincronizas y fue muy armonioso todo”.

A punto de cumplir 10 años de casados, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne están más felices que nunca y podrían renovar sus votos.

“Estaría padre, estaría bueno”, aseguró el líder de Fobia.

Leo y Sandra son padres del pequeño Andrés.