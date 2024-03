Así fue la esperada reconciliación de Lindsay Lohan y Paris Hilton tras pasar años sin hablarse

Lindsay Lohan y Paris Hilton protagonizaron una de las amistades más mediáticas de los early 2000, época en la que ambas gozaban de una popularidad desmedida en todo el mundo. Pese a que en ese momento su relación parecía indestructible, un desacuerdo entre ellas terminó con los icónicos momentos que regalaban a sus fans en cada una de sus salidas, conflicto que finalmente podría llegar a su fin.

La vivencia que propició la reconciliación de Paris Hilton y Lindsay Lohan

Durante una conversación con Entertainment Tonight, Paris Hilton reveló que los problemas con Lindsay Lohan quedaron en el pasado, aspecto que fue motivado en buena parte por la maternidad y las vivencias que han experimentado con sus primogénitos.

“Sí, nos hemos escrito en privado un par de veces. Sé que le va genial”, dijo la empresaria e hija del magnate Richard Hilton, haciendo referencia a que conocía del embarazo de Lindsay, quien le dio la bienvenida a su bebé en julio pasado.

Las celebridades se distanciaron en 2006 Getty

Para ese momento, Paris ya se había estrenado como mamá del pequeño Phoenix y se encontraba a la espera de recibir a London, su hija, a quien también tuvo mediante un vientre subrogado.

Respecto a si hubo alguna conversación para solucionar los problemas que detonaron en su separación, desde antes de este acercamiento Paris Hilton dejó ver que ya no había rencillas y las cosas siguieron su curso con el paso del tiempo. “Las dos ya somos adultas. Yo me casé y ella se acaba de comprometer, ya no estamos en el colegio”, aseguró, sin ventilar si han coincidido o tienen planeado reunirse próximamente con sus respectivos esposos y bebés.

Te puede interesar: Quién es Adan Bañuelos, el nuevo novio mexicano de Bella Hadid

Por qué se distanciaron Lindsay y Paris en 2006

Según las versiones de este episodio que marcó el fin de la relación entre Paris Hilton y Lindsay Lohan, el distanciamiento se originó por un triángulo amoroso.

Esto ya que se dice, la actriz de Juego de gemelas comenzó a salir románticamente con una de las exparejas de la empresaria, lo que no le pareció correcto a Paris, por lo que decidió dejar de hablarle definitivamente.

No obstante, poco después de ese conflicto, ocurrió la emblemática foto en la que Britney Spears, Lindsay Lohan y Paris Hilton fueron fotografiadas a bordo de una camioneta. Aunque se creyó que esta era la prueba de que todo había quedado en el pasado, la heredera dio una polémica declaración que dejó ver su descontento.

“Solo salimos Britney y yo, ella (Lindsay) se nos pegó y nos siguió hasta el coche”, sentenció, mientras que Lohan guardó silencio y se concentró en su vida por separado.