La impactante historia detrás de la decisión de Paris Hilton de ser mamá mediante gestación subrogada

Paris Hilton es una de las celebridades más reconocidas del mundo. Su carrera comenzó en la década de 1990 como estrella de reality shows, y desde entonces ha incursionado en la música, la moda y los negocios.

En enero de 2023, Hilton recibió a su primer hijo, Phoenix, y en julio de 2023, a su segundo bebé, una niña llamada London. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la socialité decidió recurrir a la gestación subrogada para tener a sus hijos.

¿Por qué Paris Hilton eligió la gestación subrogada?

En una reciente entrevista, Hilton reveló que su decisión fue debido a los traumas que le dejó su paso por la escuela para jóvenes con problemas Provo Canyon School en Utah.

Hilton fue enviada a la escuela a los 16 años por sus padres, quienes creían que necesitaba ayuda para controlar su comportamiento rebelde. Sin embargo, Hilton afirma que sufrió abuso físico, emocional y sexual durante su estancia en la escuela.

“Todavía arrastro un intenso síndrome post traumático por todo lo que viví en la adolescencia”, dijo Hilton en la entrevista. “Si estoy en el despacho de un médico, o me ponen una inyección... Literalmente me entra un ataque de pánico y no puedo respirar. Sabía que no iba a ser saludable para mí, o para el bebé que gestara en mi interior, esos niveles de ansiedad tan altos”, narró.

Además de los traumas emocionales, Hilton también consideró que su apretada agenda laboral le impediría llevar un embarazo de forma tradicional. “Mi calendario está fuera de control”, dijo. “Nunca habría encontrado el momento para hacerlo, porque literalmente no tengo tiempo libre”.

Una nueva vida como madre

A pesar de los desafíos que enfrentó en su camino hacia la maternidad, Hilton dice estar feliz de haber tomado la decisión de ser madre. “Mi vida está finalmente completa”, dijo. “Ahora soy una de esas personas aburridas, y no podría ser más feliz”.

Hilton ha admitido que la nueva vida como madre ha sido muy retadora. En la más reciente edición de su programa Paris In Love, Hilton reveló que durante el primer mes de vida de su hijo Phoenix, ella no se atrevió a cambiarle el pañal. No fue sino hasta que su hermana menor, Nicky, le enseñó el procedimiento correcto para ajustar el pañal de su bebé.

Sin embargo, Hilton está decidida a aprender todo lo que pueda sobre la maternidad. “Quiero ser la mejor madre que pueda ser”, dijo. “Estoy lista para este desafío”.

¿Qué es la maternidad subrogada?

La maternidad subrogada es un proceso en el que una mujer, llamada gestante subrogada, lleva a término un embarazo para otra persona o pareja, que serán los padres legales del niño.

En la maternidad subrogada, los padres legales del niño pueden proporcionar sus propios gametos o pueden recurrir a la donación de gametos.

La maternidad subrogada es una práctica legal en muchos países, pero la legislación varía de un país a otro.

Los motivos por los que las personas recurren a la maternidad subrogada son variados. Algunas personas no pueden tener hijos por razones médicas, mientras que otras no pueden llevar un embarazo por razones físicas o emocionales.