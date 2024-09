‘Lost’ cumple 20 años: qué es de la vida de sus protagonistas

Hace 20 años que se estrenó ‘Lost’, una serie que marcó un antes y un después en la manera de hacer televisión. Las teorías alrededor de la trama creada por J.J. Abrams y Damon Lindelof no han dejado de surgir, siempre tratando de desentrañar los múltiples misterios que se plantearon a lo largo de sus seis temporadas.

Sus personajes, sus historias del presente, del pasado y del futuro, las motivaciones de unos y otros, la heterogeneidad de sus protagonistas... todo ello tejió una sensación de comunidad que pocos programas han logrado.

A continuación te decimos que ha sido de cada uno de los principales actores que participaron en la serie.

Matthew Fox

Matthew Fox comenzó su carrera como actor con su papel de Charlie Salinger en Party of Five en los años 1990. Sin embargo, saltó a la fama al interpretar al doctor Jack Shephard en la serie de Lost.

Luego de una pausa en la actuación, en 2022 se unió al reparto de la serie Last Light y ahora se ha confirmado que protagonizará el nuevo spin-off de la popular serie Yellowstone, titulado Yellowstone: 1923.

Evangeline Lilly

La actriz de origen canadiense ganó popularidad luego de su papel de Kate Austen en la serie Lost.

Lilly hizo su debut en Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como Hope van Dyne en Ant-Man de 2015, luego repitiendo el papel en Ant-Man y la Avispa (2018), Avengers: Endgame (2019) y más recientemente, Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (2023)

Recientemente anunció su retiro de la actuación para enfocarse a su familia y proyectos humanitarios.

Terry O’Quinn

El actor Terry O’Quinn comenzó su carrera en 1987 con su papel de asesino en serie en The Stepfather. Posteriormente participó en The X-Files, Millenium, The West Wing y Law & Order: Criminal Intent.

En 2004 J. J. Abrams lo llamó para convocarlo al casting de Lost como John Locke, papel por el que recibió varias nominaciones a los Premios Emmy. Actualmente sigue trabajando en diferentes series de televisión como The Walking Dead: The Ones Who Live.

Josh Holloway

Josh Holloway comenzó su carrera actoral en el cine independiente. Después dio el salto a la televisión en series como Sabretooth, CSI y Angel.

Su participación en Lost en el papel de James Ford, alias “Sawyer”, lo lanzó a la fama mundial. Después del final de la serie siguió trabajando en cine y televisión en otras importantes producciones como Intelligence, Colony y Yellowstone.

Naveen Andrews

Naveen Andrews es un actor inglés, de origen indio, que ha trabajado en cine y televisión. La primera película de éxito en la que participó fue El paciente inglés interpretando a Kip.

Participó en la serie de televisión estadounidense Lost, interpretando a un ex militar iraquí miembro de la Guardia Republicana llamado Sayid Jarrah.

Posteriormente apareció en series como Once Upon a Time in Wonderland y Sense8.

Jorge Garcia

Jorge Garcia Meza Carta, conocido como Jorge Garcia, es un actor estadounidense, conocido por sus interpretaciones de Hector Lopez en la serie de televisión Becker y de Hugo “Hurley” Reyes en Lost.

También actúa como humorista de monólogos y participa en la serie policíaca Hawái 5-0, como Jerry Ortega.

En los últimos tiempos, Jorge García ha actuado en: la comedia romántica La otra Missy (2020) de Tyler Spindel, la película original de Netflix titulada Nadie sabe que estoy aquí (2020) de Gaspar Antillo, y en la comedia de terror La familia Monster (2022) de Rob Zombie.

