Tras su debut en el teatro, Lucerito Mijares sigue dando de qué hablar; la hija de Lucero y Manuel sorprendió en redes sociales al usar un jumpsuit de mezcllla que la hace lucir como nunca la habíamos visto.

Lucerito Mijares conquistó a sus seguidores después de que compartió una imagen en la que aparece con un conjunto con aplicaciones de perlas, brillantes y catarinas bordadas con efecto de relieve.

Lucerito Mijares se deja ver como nunca la habíamos visto (FOTO) Instagram

La joven de 18 años que está forjando su propia trayectoria artística con el apoyo de su familia y su público, está demostrando que también tiene un estilo propio y en los últimos días compartió un look de inspiración para el verano.

El impresionante look de Lucerito Mijares

La joven se dejó ver con este outfit y su cabello corto y rizado que le aporta un estilo juvenil y fresco para este verano. Se trata de un diseño de la casa de alta costura Victor & Jesse México, la marca de ropa meicana que confecciona el vestuario personalizado para Lucerito.

Al parecer, el jumpsuit de mezclilla es una de las prendas favoritas de la artista, ya que te hace sentir comoda y es fácil de combinar con diferentes prendas.

El accidente de Lucerito en el teatro

En conferencia de prensa por el estreno de la obra, Lucerito contó, cómo sucedió el accidente: “Fue un tropiezo. Iba en las escaleras aquí en el teatro, la función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuché un crack y dije: ‘Ya valió’. No lo podía apoyar muy bien, me dolía mucho y pues se tuvo que dar la función. Me dolía mucho, pero pues tenía que intentarle fingir que todo estaba bien. Pensamos que era un esguince o una torcedura pues porque creo que con una fractura pues poca gente aguanta, y sobre todo una función de dos horas y que toda la obra es correr, correr, correr… se hizo lo que se pudo…”.

Tras el accidente, Lucerito Mijares contó: “Acabó la función, me fui al hospital, me checaron, en la radiografía no salió nada y ya en la tomografía salió que estaba una parte de la tibia rota. Muy raro… obviamente el doctor que me atendió no se lo podía explicar… pero sí, estaba roto. Voy a estar por lo menos seis semanas así, así que si vienen por acá me seguirán viendo igual…”.

Y a pesar de la lesión, la hija de La novia de América ha continuado dando funciones con la ayuda de un scooter que le permite moverse con mayor facilidad, pues no quiso cancelar ninguna de sus presentaciones.