¡Lucero regresa a las telenovelas! Todo lo que debes saber sobre el estreno de “El Gallo de Oro”

El próximo 20 de octubre marca el regreso de Lucero a la pantalla con el estreno de El Gallo de Oro. En esta adaptación de la novela de Juan Rulfo, Lucero da vida a Bernarda Cutiño, conocida como “La Caponera”, quien se convierte en un talismán para Dionisio Benavides, interpretado por José Ron.

Con un formato que recuerda las grandes telenovelas de Lucero, como Soy Tu Dueña y Alborada, los 10 capítulos de El Gallo de Oro se grabaron en impresionantes locaciones de Hidalgo y San Luis Potosí. La serie corre a cargo del director Chava Cartas, quien ha realizado producciones como Mirreyes contra Godínez, Mujeres Asesinas y Gossip Girl Acapulco.

“Cuando me llegó la propuesta de hacer El Gallo de Oro, de Juan Rulfo, me ilusioné muchísimo. Es un libro muy especial. Una adaptación como esta no se había hecho antes”, compartió Lucero en entrevista con una revista de espectáculos, en la cual aseguró que quedó cautivada por su personaje.

Antes de El Gallo de Oro, en 2016, Lucero participó en la telenovela brasileña Carinha de Anjo, una adaptación de Carita de Ángel, en la que dio vida a Teresa Rezende. Sin embargo, no había vuelto a la pantalla mexicana desde 2012, cuando protagonizó Por Ella Soy Eva, junto a Jaime Camil.

¿Quién es quién el El Gallo de Oro?

La serie, que estará disponible en Vix, también cuenta con la participación de José Ron y Plutarco Haza, en los papeles de Dionisio Pinzón y Lorenzo Benavides, respectivamente. Cuando Dionisio conoce a “La Caponera”, su suerte cambia y deja de ser un pobre y tímido pregonero para dedicarse a las apuestas y las peleas de gallos, plaza en la que se enfrentará contra Lorenzo Benavides, un gallero ambicioso.