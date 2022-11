Luis Miguel y Aracely Arámbula terminaron por esta razón

Luis Miguel y Aracely Arámbula fueron una de las parejas más famosas en el mundo del espectáculo, sin embargo, su relación terminó en 2009.

En 2005, Luis Miguel y Aracely Arámbula mantuvieron una relación y tuvieron dos hijos, Miguel y Daniel, quienes viven junto a su madre. Tras cuatro años de ser pareja, los famosos decidieron terminar y aunque en la serie del cantante no se habló de su relación con “La Chule”, han salido a la luz las recientes declaraciones del ex manager de Luis Miguel, Polo Martínez, quien contó la supuesta razón por la que Luis Miguel y Aracely terminaron su noviazgo.

13 años después de que la ex pareja tomó caminos diferentes, durante un programa de televisión argentino, Polo confesó que la actriz le dijo a Luis Miguel que se iba a dedicar a su casa y a su familia, sin embargo cambió de opinión y le dijo que seguiría trabajando.

“Lo que pasa es que ella había dicho que se iba a dedicar a su casa y a estar con Luis Miguel y después cuando estuvo embarazada dijo, ‘voy a seguir trabajando’, entonces eso a Luis no le gustó mucho'”.

Esta habría sido la razón por la que ambos se separaron, aunque hasta el momento ninguno a salido a comentar algo al respecto de estas declaraciones, ya que se han mantenido reservados con su vida privada.

Por otro lado, la actriz vive una nueva etapa en casa junto a sus hijos, quienes ya son unos adolescentes de 15 y 13 años de edad y adoran a su madre, incluso la famosa reveló que son un poco celosos con ella. “Mis hijos, son celositos, no creas. “Es increíble como va pasando el tiempo y van entendiendo. Y me dicen: ‘Mamá, si tú tienes novio, no va a venir aquí a la casa a vivir”.

