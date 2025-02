Mariana Echeverría le dedica un emotivo mensaje a su hijo y a su marido, con un tierno video de su embarazo

Mariana Echeverría está viviendo un increíble momento, pues está esperando a su segundo bebé y ya llegó a los cinco meses de embarazo, hecho que celebró con un emotivo mensaje dedicado a su esposo, Óscar Jiménez, y a su pequeño hijo, Lucca.

“Hoy mi corazón rebosa de gratitud porque la vida me ha permitido llegar a casi 5 meses de embarazo. Ha sido un viaje lleno de amor, aprendizaje y emoción, donde cada día siento más fuerte el milagro de la vida dentro de mí”, comenzó su mensaje.

“Agradezco cada latido, cada pequeño movimiento y cada cambio en mi cuerpo, porque todo es señal de que este ser hermoso sigue creciendo sano y fuerte. Falta menos para conocerte, y mientras tanto, sigo disfrutando cada instante de esta dulce espera. ¡Gracias, vida, por este regalo tan maravilloso. Los amo mucho Óscar Jiménez y Lucca”, añadió.

Los síntomas de Mariana Echeverría en su embarazo

La presentadora de 40 años acompañó su mensaje con un tierno video en el que muestra el ultrasonido de su pequeñito en camino, así como su ‘baby bump’ en su quinto mes de embarazo.

En el clip se escucha la voz de un niño, la cual revela cuáles son los síntomas de la conductora en esta etapa.

“Mamá, sé que te estoy causando algunas molestias últimamente, mareos, náuseas, el cansancio, los dolores entre otros… Lo siento mucho por todo eso, pero te prometo que todo es para nuestro bien”, dice el video, dejando al descubierto los malestares de Mariana Echeverría, los cuales, son comunes en esta etapa.

“Estoy creciendo, haciéndome fuerte y preparándome para el día que al fin nos conozcamos cara a cara, quiero que sepas que cada latido de tu corazón me llena de amor y que ya te amo muchísimo aunque a veces te cause incomodidad. Lo único que quiero es que estés bien porque tú eres mi mundo entero, gracias por cuidarme tanto y por todo lo que haces por mí”, finaliza.

El difícil camino de Mariana Echeverría para convertirse en madre

El pasado 29 de enero, Mariana Echeverría y Óscar Jiménez anunciaron que están esperando a su segundo bebé, luego de que la famosa tuviera dos pérdidas gestacionales.

La pareja reveló que pasaron por un difícil camino, pues tras sus pérdidas en 2023, decidieron someterse a un tratamiento in vitro.

“Tiempo después decidimos intentarlo por vía in vitro y no les voy a mentir, hay caminos que no imaginamos recorrer hasta que la vida nos lleva de la mano por ellos, el embarazo in vitro es uno de esos senderos lleno de desafíos, esperanza y amor infinito y sí, otra vez el resultado fue fallido, pero había algo en mí que tenía que ser resiliente porque estaba mi hijo y mi esposo, tenía que ser una mujer guerrera, estar de pie y entregarles todo mi amor, mi atención y mi cariño”

“Teníamos un último embrión, los sueños de tener un hijo empiezan a sentirse como una mezcla de ciencia y fe… en el momento en que nos dan la noticia de que el embrión ha sido transferido es una chispa de vida que nos hace sentir que aunque haya sido necesario recorrer un largo camino cada paso valió la pena”, dijo Mariana Echeverría.

La dolorosa pérdida de Mariana Echeverría

Mariana Echeverría anunció su embarazo hace unos días con emojis de arcoíris, pues un bebé arcoíris es uno que nace luego de que sus padres hayan experimentado la pérdida de un hijo anterior, ya sea por aborto espontáneo, muerte fetal, neonatal o infantil y el arcoíris representa la esperanza y la sanación que trae un nuevo bebé después de un dificil duelo.

En enero de 2023, la presentadora sufrió una pérdida gestacional de la que habló después con sus seguidores, donde reveló que se trató de un aborto esontáneo a los pocos días de embarazada.

En julio de 2023, sufrió una segunda pérdida que la afectó profundamente, pues estaba a punto de cumplir tres meses de embarazo. “Nos imaginamos y dimos por hecho una vida a tu lado y ahora tenemos una vida sin ti. Te imaginamos cuidándote y guiándote, pero el plan salió otra vez al revés , tú nos cuidas y nos guías. La vida nos sigue poniendo pruebas muuuuy fuertes pero cada una de ellas nos da mayor resiliencia”, escribió en Instagram,

“Hoy tenemos un motivo por el cual recuperarnos y salir adelante lo antes posible , que está con nosotros y nos necesita; se llama LUCCA. Con todo el amor les pedimos respeto en este proceso que no ha sido nada fácil para nosotros”.