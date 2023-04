Maribel Guardia regresa al teatro tras la muerte de su hijo

Tras la lamentable pérdida de su hijo Julián Figueroa, la actriz Maribel Guardia volvió a los escenarios, pues dice que la vida tiene que continuar.

A poco más de una semana, Maribel retomó sus actividades en el teatro y a su llegada al recinto donde se presenta con la obra “Lagunilla mi barrio”, tuvo un encuentro con los medios. Antes de la función confesó que a pesar del profundo dolor por la pérdida de su hijo, tiene que salir adelante y continuar con su vida.

“La verdad hoy me temblaban las piernas antes de venir, pero fije: Sé que Julián quiere que yo esté ahí, que continúe con mi vida y debo de hacerlo”, contó a la prensa y reportó a la periodista Berenice Ortiz en su canal de Youtube, “estaba muy mal la verdad, me levantaba y me temblaban las piernas, temblaba toda”.

“Estoy bien, pero ahora tengo que continuar con mi vida es lo que quisiera Julián para mí, verme bien, verme entera”, manfiestó.

En este sentido, compartió en redes sociales que al rezar el rosario de su hijo lo vio “pleno” y “rodeado de luz”. “Ese regalo que me dio Julián, ese abrazo de luz que me dio me traspasó mi tristeza a otro lugar. Ya no le tengo miedo a la muerte, yo sé lo que hay allá". dijo.