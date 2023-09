Marimar Vega habla sobre la muerte de su papá, Gonzalo Vega: “Ya se quería ir”

Marimar Vega habló recientemente sobre cómo vivió el momento en el que perdió a su padre, el actor Gonzalo Vega, el 10 de octubre de 2016.

Durante el último episodio de su podcast, El rincón de los errores, la actriz aprovechó la visita del psicólogo Juan Lucas Martín para tocar el tema y le pidió que explicara su manera de ver la muerte. Estas palabras ayudaron a la protagonista de El juego de las llaves a sobrellevar el fallecimiento de su papá: “Si estamos hechos de átomos, nuestro cuerpo son átomos y electrones y el electrón es energía, estamos compuestos de energía y en el colegio, de las pocas cosas útiles que me acuerdo, es que una ley termodinámica dice que la energía no muere, se transforma, entonces, si somos energía y la energía no muerte, no puedo morir, me transformó en otro estado”.

Así se despidió Marimar Vega de su papá

En la emisión, que conduce junto al colombiano Efrén Martínez, Marimar confesó cómo fue el momento en que tuvo que despedirse del gran actor que fue su padre. “La manera en la que vemos la muerte, acá, en nuestro mundo, nos hacen sufrir mucho, nuestro mayor miedo es morirnos o que alguien que queramos se muera”, comentó Vega.

“Cuando mi papá murió, por lo menos mis hermanos y mi mamá que creemos eso y que lo vivimos desde ese lugar (…) creo que no lo sufrimos tanto porque creo que él ya se quería ir, estaba cansado”, declaró Marimar.

Marimar Vega sintió tranquilidad con la muerte de su padre, pues dejó de sufrir Instagram @marimarvega

El sufrimiento de don Gonzalo Vega se debió al Síndrome Mielodisplásico que padecía, por lo que su muerte dio tranquilidad a su familia. Para explicar ese sentimiento, Marimar reveló: “Yo me acuerdo que, cuando su esposa gritó, yo tuve un momento que hice, sí, no en mala onda, sino de qué bueno, de alivio, yo festejé por él, porque yo sabía que él había luchado lo que él quiso, pero llegó el momento en el que se quería ir, un festejo para él”.

“Yo lo extraño todos los días, eso por supuesto, no es que lo extrañe, lo tengo presente, hasta hablo con él”, concluyó la actriz de 40 años.