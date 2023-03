El día que Marimar Vega contó que perdió un bebé; ahora ya busca ser mamá

Marimar Vega cumplirá 40 años este 2023, y ya está buscando ser mamá por primera vez.

La actriz Marimar Vega está en medio de una serie de proyectos personales y profesionales. Recién estrenó el proyecto más personal y especial de su carrera: El rincón de los errores, un podcast para compartir y conectar con los demás. Capítulo a capítulo aborda temas de interés general de la mano de invitados especiales que hablan desde su experiencia. “La idea es que fueran personas diversas, pues tratamos de llegar a todas las edades y públicos. Claro que mi gente cercana fueron los primeros que se animaron y sumaron como invitados, pero también, hubo otros tantos que quizá no son tan cercanos y hoy les agradezco tanto por confiar en mi proyecto”, nos contó.

La actriz sorprendió al revelar en el programa “Hoy”, que en uno de los capítulos del podcast entrevistó a su ex esposo Luis Ernesto Franco, de quien se divorció en 2018. Marimar aclaró que su actual pareja Jerónimo Rodríguez estuvo totalmente de acuerdo con la decisión que tomó la actriz de invitar a su ex al podcast para platicar acerca de su divorcio.

El día que Marimar Vega compartió que perdió un bebé

“Perdí un bebé”, fue la confesión que realizó Marimar Vega durante una conversación que la actriz sostuvo en Instagram con Rossana Najera en 2020. La hermana de Zuria Vega confesó que tuvo un aborto durante su matrimonio con Luis Ernesto Franco, entre otras cosas de su vida privada. “Ya sé que son 36 años, no es como que tenga 20 y tengo que seguir dudando, pero bueno, en su momento cuando me casé lo contemplé (ser madre), lo intenté, después perdí un bebé. Esa es otra cosa, que todo el mundo pierde bebés y no se atreve a hablar de eso, después me divorcié y decidí que no quería tener hijos”.

Durante la íntima charla entre amigas, la hija de Gonzalo Vega también compartió que una vez que tuvo nuevamente pareja, pensó en la posibilidad de convertirse en madre. Cabe destacar que tras su divorcio con Luis Ernesto Franco, Marimar se dio una nueva oportunidad en el amor con el actor Horacio Pancheri. “Empiezas a tener otra relación, a tener la ilusión de formar una familia y yo siempre he dicho que no quiero ser mamá, digo, si me toca será, pero como por decisión”, compartió. Además, Marimar Vega dijo que no contempla la posibilidad de ser madre soltera: “Si en algún momento yo decido ser mamá, se me antoja el plan familiar, yo crecí en una familia, soy muy familiar, me encantan las familias, por lo cual, si tuviera hijos sería así” y aseveró que es un tema que aún no tiene claro, “Al día de hoy no sé qué quiero”.

Aunque eso sí, la actriz decidió congelar sus óvulos por si en algún momento de su vida decide que sí quiere ser madre. “Hace un año, exactamente cuando nació mi sobrino, Zuria me invita a su parto; justo antes de que me invitara yo ya había tomado la decisión de congelar mis óvulos y son de esas decisiones muy Marimar que la hice a la loca, como de ‘¡Ah sí, los voy a congelar!’, como si fuera algo sencillo y el proceso fue durísimo, a mí me pegó muchísimo”, compartió. También compartió que fue precisamente la maternidad de su hermana y tener entre sus brazos a sus sobrinos que le hizo replantearse su vida, tanto así que asistió a terapia.

Marimar Vega se casó con el cineasta mexicano Jerónimo Rodríguez en una íntima ceremonia en Acapulco en febrero del 2022, y a la fecha siguen igual de enamorados.

Marimar Vega está lista para ser mamá a sus 40 años

Marimar contó a los medios que está lista para ser mamá a sus casi 40 años, o al menos los planes ya están en camino. “Por supuesto que lo social tiene que ver. También creo que como mujer el tema de la maternidad es algo que inevitable, y ahí la edad juega mucho”, dijo.

“Yo sí ya estoy intentando embarazarme, a ver si pega. Es algo que sí queremos hacer este año. El tema de la fertilidad es un tema... sobre todo en esta época, antes las mujeres no sufrían de infertilidad; hoy en día muchas mujeres sufren para tratar de ser mamá. Por eso está padre que se hable, porque creo que desde este lugar de que a todas nos pueden pasar cosas, y no estás sola, y a veces pierdes un bebé o no podemos embarazarnos. Se va quitando la presión social de que es un tema tabú", estableció Marimar Vega.

De embarazarse y estrenarse como madre, Marimar contaría los procesos en redes sociales, donde es muy activa.