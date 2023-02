Martha Debayle reacciona tras lanzar polémico video en redes

La conductora y empresaria Martha Debayle desató memes y críticas tras publicar un polémico video de tips para recibir visitas.

Martha Debayle lanzó un video para dar consejos sobre la manera correcta de ofrecer agua o refresco a las visitas, la forma de tomar el té y cómo servir la barra de queso. Inmediatamente, el clip se hizo viral por su contenido y desató comentarios de los internautas en redes sociales, quienes compararon los consejos que ella da con lo que en realidad se vive en las familias mexicanas. Por dicho material, Martha se convirtió en tendencia y desató una ola de memes y críticas. Al parecer, las recomendaciones para ser un buen anfitrión y que las visitas se lleven una buena imagen, no les agradaron a los internautas. Martha destacó durante su video titulado “Recibir bonito”, que dar en un simple vaso de agua no es suficiente, sino que se le debe de prestar atención a los detalles”. Días después, la locutora reaccionó de forma positiva y a pesar de que no envió ningún mensaje, contestó el tweet de una usuaria, quien aplaudió el material de Debayle. “Amo que aplique la de reírse sola de sus latas con calcetín”, Martha respondió, “siempre”, con un emoji de guiño. Asimismo, publicó una imagen en sus redes sociales con una lata cubierta y escribió, “salud”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Martha Debayle (@marthadebayle)

Martha provocó miles de reacciones, entre ellas la del Embajador de la reina Isabel en México, quien se pronunció sobre los tips de la famosa. Mediante su cuenta de Twitter Jon Benjamin respondió a una de las dudas que un usuario expuso. Un usuario pidió a Benjamin que le ayudará a saber si realmente hay alguien en el mundo que tome el té helado tal y como lo explica Martha en su video, es decir, servido en charola, junto a una jarra con agua, hielos y un vaso. El embajador respondió, “al menos en su casa no se toma nada así". La respuesta de Jon no tardó en hacer eco entre los usuarios. Te puede interesar: ASÍ ERA LA RELACIÓN DE SHAKIRA CON LOS PAPÁS DE PIQUÉ

