“Me quede huérfana a los 9 años”, Maribel Guardia revela que no quería tener hijos

Al recordar a su hijo, Julián Figueroa quien falleció hace unos meses a los 27 años de edad, la actriz Maribel Guardia recordó el motivo por el que tenía miedo de convertirse en mamá.

El pasado 9 de abril, el mundo del espectáculo se vistió de luto por la muerte del único hijo de Maribel Guardia, quien falleció a causa de un infarto agudo de miocardio.

Tras el sensible deceso de Julián, Maribel y su familia se han dedicado a honrar la memoria del cantante que sin duda dejó un profundo dolor en los corazones de los suyos.

Instagram

Ahora, en un reciente encuentro con la prensa, Maribel Guardia abrió su corazón como nunca para hablar del miedo que tenía de convertirse en madre debido a que la famosa quedó huérfana a los 9 años, lo cual fue algo sumamente doloroso para ella.

“Yo nunca quise tener hijos porque yo me quede huérfana a los 9 años, para mí fue muy doloroso quedarme huérfana”, dijo.

Por esto mismo, Maribel explicó que su mayor miedo era morirse y dejar solos a sus hijos, tal y como a ella le pasó. No obstante, su exesposo Joan Sebastián fue quien la convenció de tener a su primer y único hijo.

“Yo decía, si tengo un hijo me voy a morir y lo voy a dejar solo. Y no quería hasta que se me atravesó Joan, Dios bendito, que era un loco que adoraba a los hijos y él me convenció de tener un hijo”, contó la actriz que está enfrentando el dolor de la muerte de su hijo.

Julian Figueroa nació en el año 1995 Instagram

Cabe recordar que Maribel y Joan Sebastian estuvieron casados de 1992 a 1996. Tras su divorcio, la artista volvió a darse otra oportunidad en el amor con el abogado Marco Chacón, con quien lleva más de 25 años de relación y se llevaba muy bien con su hijo.

“Cada vez que es aniversario, pues la verdad me hundo. Me cuesta mucho trabajo, pero tengo que continuar haciéndole honor a la vida de mi hijo. Tengo que continuar porque tengo un nieto. Tengo un esposo, porque tengo una nuera, porque tengo que levantarme yo. Es lo que le hubiera gustado”, dijo durante la presentación de la obra de teatro Princesas: Un musical real, donde participa su nuera Imelda Garza.