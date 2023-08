Meghan Markle cumple 42 años; así fue su difícil adolescencia

Meghan Markle cumple hoy 42 años. Y aunque hoy lleva una vida plena en California junto a su esposo, el príncipe Harry de Inglaterra, y sus hijos Archie y Lilibet, la duquesa de Sussex no siempre fue tan feliz como parece serlo ahora, a pesar de los rumores de un posible divorcio.

La actriz de la serie Suits saltó a la fama mundial en 2018 tras su boda con el hijo de la princesa Diana. Desde entonces, su complicada relación con la familia real, que culminó con la separación de sus funciones dentro de la monarquía y una mudanza a la costa oeste de Estados Unidos junto a su familia, ha generado múltiples encabezados tanto a su favor como en su contra.

Hace varios años, en su cumpleaños número 33, la guapa cuñada de Kate Middleton hablaba con sinceridad sobre sus años de juventud cuando era aspirante a actriz, en su ahora desaparecido blog The Tig.

En ese entonces, Markle escribía: “Mis 20 años fueron brutales, una batalla constante conmigo misma, juzgando mi peso, mi estilo, mi deseo de ser tan genial, tan moderna, tan inteligente o tan ‘lo que sea’ como todos los demás”.

La duquesa de Sussex también habló sobre su vida como adolescente, cuando todavía estaba en la escuela.

Al respecto, Meghan confesó: “Mis años como adolescente fueron aún peores, lidiando con cómo encajar y lo que eso conllevaba. Mi instituto tenía pandillas: las chicas negras y blancas, las filipinas y las latinas. Siendo birracial, caía en algún punto intermedio”.

Además, confesó que para no comer sola durante la hora del almuerzo, se mantenía ocupada con actividades como el club de francés o las asociaciones de estudiantes.

Sin embargo, esto comenzó a cambiar cuando fue a su primera audición. “Debía tener unos 24 años cuando un director de casting me miró durante una audición y me dijo: ‘Necesitas saber que eres suficiente. Menos maquillaje, más Meghan’. Necesitas saber que eres suficiente. Un mantra que ahora se ha arraigado tan profundamente dentro de mí que no pasa un día sin escucharlo sonar en mi cabeza”, escribió en ese entonces.

Para concluir su texto, Markle compartió las siguientes palabras: “Mirar hacia adentro para encontrar valor, no para ningún novio, trabajo o cualquier otra cosa. Que cinco kilos perdidos no te harán más feliz, que más maquillaje no te hará más hermosa, que el dicho ahora icónico de Jerry Maguire –'me completas'–, francamente, no es cierto. Estás completo con o sin pareja. Eres suficiente tal como eres”.