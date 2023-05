“Mi madre se casó con un hombre que nunca me quiso": Laura Zapata revela su complicada infancia

Ha sido reconocida como estrella de la televisión, villana icónica, escritora de grandes historias e influencer de las redes sociales. Hoy, con más de seis décadas de trayectoria, Laura Zapata, aceptó que además del brillo de los reflectores tuvo una complicada infancia —especialmente por la relación con su mamá.

¿Qué dijo Laura Zapata sobre su mamá?

Laura Zapata, de 66, externó una idea que revela más de la difícil relación que tuvo con el segundo esposo de su madre, Ernesto Sodi (del matrimonio nacieron Federica Sodi, Gabriela Sodi, Ernestina Sodi y Thalía). “Mi madre se casó con un hombre que no me quiso nunca”, dijo en Master Chef, “gracias a Dios me dio con mi abuela, [pero] viví muchos años sin entender cómo era posible que mi mamá pudiera vivir sin mí".

Ya ha pasado tiempo que Laura se alejó de sus hermanas Ernestina, Federica y Gabriela, mientras que con Thalía continuó la amistad hasta que murió su abuela, doña Eva Mange, en junio 2022.

En una entrevista con Yordi Rosado, Zapata ya había revelado las acciones de Ernesto Sodi que la mantenían alejada de sus hermanas: “por las vivencias, por la energía, por toda la agresión física, a lo mejor sin palabras. Era una persona alcohólica, transgresora, era muy fuerte. Era una persona a la que yo le tenía miedo, de la que yo me tenía que esconder cuando él llegaba”.

La revelación de Laura Zapata en Master Chef causó emociones entre sus seguidores. “Cuántas abuelas tienen que cumplir la función de mamá con sus nietos,mi reconocimiento para ellas”, “Ahora entiendo por qué ella es de carácter fuerte, muchas veces la vida te obliga hacerlo”, “La entiendo, me pasó lo mismo, mi mamá vivió con un tipo y ella lo prefirió a él, no tuve respaldo familiar ni por ninguno de las dos partes. Desde muy niña me ha tocado luchar la vida sola y es muy duro no tener el amor de una madre, duele mucho”, fueron algunos de los comentarios.