Michelle Renaud habla de la muerte de su madre por cáncer de mama

En ocasiones, para sanar, solo necesitamos hablar o escuchar a los demás. Así lo demuestra Michelle Renaud, quien, con mucho cariño, nos habla de cáncer de mama por el cual atravesó su madre; un parteaguas en su vida, lleno de aprendizajes.

¿Cómo fue vivir la enfermedad junto a tu mamá?

Fue muy doloroso. Cuando hablo al respecto, yo siempre digo que el cáncer le da a toda la familia. Tendemos a victimizar a quien lo vive, pero no nos damos cuenta de que es una enfermedad que al final, nos duele y nos cambia la vida a todos. Es un proceso que se vive con mucho miedo y con enojo.

En lo personal, viví la enfermedad en soledad porque la gente no se atrevía a preguntarme cómo estaba, aunque quizá no necesitan decir nada, simplemente necesitaba que estuvieran a mi lado. Sin embargo, hoy creo que el cáncer es un gran maestro que viene acompañado de mucho dolor, amor y aprendizaje.

¿Consideras que es un tema del cual, aún hace falta mucho por hablar?

Considero que sigue siendo un tema difícil de abordar, pues si de por sí, hay temas que involucran sentimientos, los cuales nos cuestan demasiado, a veces, lidiar con las emociones de los otros es aún más complicado.

Debemos conectar y escuchar lo que están sintiendo y por lo que están atravesando los demás. Eso es algo que aprendí con mi hijo, pues fue a su lado que entendí que, durante el tiempo que mi mamá atravesó por la enfermedad, yo no estuve mucho para ella, pues a veces, en lugar de entender y validar su dolor, yo buscaba hacerla sentir mejor y fue así como llegué a negarlo o a evitarlo.

Recuerdo que, a veces, cuando quería hablar con la gente, me decían: sé positiva, tu mamá no se va a morir, y la realidad era que sí se iba a morir; entonces sí, nos hace falta comunicación y aceptación de la muerte y de aceptar las cosas como son.

¿Cómo ha sido para ti el ser madre sin la presencia de tu mamá?

Esta etapa es cuando más he extrañado a mi mamá. Yo viví su duelo tres años después de su muerte, cuando nació mi hijo Marcelo, pues yo no tuve ese apoyo de mi mamá en el papel de abuela que me ayudara o me guiara para ser una buena madre.

Tengo tanta necesidad de no perderla, que la busco y la encuentro en todos lados. Creo que es una de las pérdidas más grandes que cualquier ser humano puede vivir.

Recuerdo que, cuando me independicé, mi mamá me preguntaba todo el tiempo si ya había pagado el gas o la luz, y en aquel entonces me estresaba porque sentía que no le correspondía estar pendiente ya de mí o de mis cosas.

Cuando mi mamá se murió entendí que nadie más se preocuparía por mí como ella lo hacía. Hoy, a ocho años de su muerte, nadie me ha vuelto a preguntar ni se ha vuelto a preocupar por si yo ya pagué la luz o el gas. Esa pregunta hoy la extraño mucho.

Perder una mamá es muy doloroso, es algo con lo que se aprende a vivir, pero no se olvida jamás. Es imposible dejar ir a una persona que amas tanto. Sin embargo, creo que el amor sigue creciendo, pues yo estoy segura de que hoy la amo más que hace ocho años.

¿Qué opinas de la victimización de las personas que atraviesan por una enfermedad como un cáncer de mama?

Estoy totalmente en contra de victimizar a cualquier persona y bajo cualquier circunstancia. Yo prefiero hacerme responsable y aceptar las cosas como son, sea cual sea el proceso por el cual estoy atravesando. Hoy creo que, si vives con aceptación, puedes sentirte mucho mejor. Hay situaciones, enfermedades y dolores que no podemos cambiar, y ante los cuales, es mejor aceptarlos y afrontarlos, pues, de lo contrario, al victimizarnos, no nos permitimos ver lo que hay después del problema, no aprendemos ni valoramos la vida como es.

¿Existe cierta responsabilidad por compartir tu experiencia y poder ayudar a los demás?

Siento que mi experiencia y dolencias, para mí valen la pena cuando los comparto y puedo ayudar a los demás, creo que es entonces que le da un mayor sentido a mi vida, porque yo creo que tengo cierta responsabilidad social al tener seguidores o gente que me escucha, para hablar con la verdad y decir las cosas como son.

Yo tengo una necesidad de compartirlo todo, pues siento que, cuando pasas por algo, el platicarlo, puede ayudarle a cualquiera que esté atravesando por algo similar. Ahora que me quité los implantes, me gusta hablar de la concientización respecto a las enfermedades que pueden causarte los implantes de pecho, pues siento que, si hablamos de ello, las personas pueden tomar mejores decisiones.

¿Cómo fue para ti el abrirte a estos temas?

Cuando comencé a hablar al respecto, empecé a recibir respuesta de varias niñas que se sentían mejor al quitarse los implantes y al aceptarse como son. Darme cuenta de que, al yo compartir algo que hice por mí, logré impactar en mi entorno, fue algo sanador.

¿Cuál fue el mayor aprendizaje que te dejó el cáncer de tu madre?

El mensaje más importante es aceptarte. Se nos enseña a ser nuestros peores enemigos, y somos nosotros mismos los que más nos atacamos y lastimamos. Eso, a muchas mujeres, nos lleva a ponernos implantes, nos lleva a querer satisfacer a los demás más que a nosotros.

Yo creo que, parte de las causas del cáncer de mi madre, fue que pensó en los demás mucho antes que en sí misma. Hoy, luego de haber atravesado por esa situación, mi consejo para todas las mujeres es que se conviertan en su mejor amiga, que se quieran y se acepten tal y como son, pues la estética no puede estar por encima de la salud, nunca.

