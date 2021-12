Michelle Salas nos muestra sus mejores looks para estas fiestas

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas continúa forjando su propio camino en el mundo de la moda mostrando su buen gusto para vestir en cualquier temporada del año. Te mostramos sus mejores looks para estas fiestas.

Por Diana Laura Sánchez

Aunque la influencer Michelle Salas es muy reservada con su vida personal, desde que era una adolescente ha estado enfocada en su trabajo y con oídos sordos a los comentarios que se hacen de ella y su familia.

La bisnieta de Silvia Pinal no desaprovechó la oportunidad de compartir a sus seguidores de Instagram sus mejores looks para lucir increíble en estas fiestas.

Michelle inició en el mundo de la moda, con su blog sobre fashion weeks, sus looks en Instagram y sus colaboraciones con prestigiosas marcas de moda y joyería. Hace unos meses en una entrevista exclusiva para CARAS, Michelle Salas confesó que la vida de influencer requiere mucha disciplina y creatividad. No tiene un horario convencional, porque trabaja 24/7 pero es muy gratificante para ella y afirma que no hay nada mejor que vivir de algo que te guste hacer.

“Hay días que pueden ser más relajados que otros, pero la verdad es que hay mucho trabajo detrás de lo que ven. Meses de planeación con las marcas, definir los conceptos, aprobación, realización de campañas, fotos, videos, textos y un sinfin de cosas que parecen fáciles pero llevan horas y horas de trabajo detrás. El resultado de todo este esfuerzo bien hecho es el que a la larga te ayuda construir una credibilidad”, expresó.

Además, la sobrina nieta de Alejandra Guzmán reveló que la experiencia favorita de su carrera fue cuando caminó en el desfile de Dolce & Gabbana en Milán junto a su madre. “Definitivamente será algo que les contaré a mis nietos”, dijo.

