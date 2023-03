Mijares presuntamente en una nueva relación tras su ruptura con Pita de la Vega

Mijares y Pita de la Vega han sido ‘tórtolos’ desde años atrás —incluso cuando el cantante aún no caminaba al altar—. Y aunque ambos le probaron estar juntos de nuevo, todo indica que han terminado la segunda oportunidad que le dieron al amor. Pero esto no acaba aquí, ya que hay sospechas de que Mijares está con una nueva y misteriosa mujer.

¿Qué pasó entre Mijares y Pita de la Vega? Historia de amor

Desde su separación de Lucero, hace poco más de 10 años, no se le había conocido una novia a pesar de los rumores que lo rodean desde entonces. Sin embargo en 2021 se especuló que el famoso Manuel Mijares se estaba dando una nueva oportunidad en el amor con la empresaria Lupita ‘Pita’ de la Vega. Finalmente, este rumor resultó ser cierto y desde entonces ya no escondían su amor, puesto que aparecieron juntos de manera pública, aunque anteriormente lo hacían de forma discreta. Fue durante la entrega de los Premios Heat en República Dominicana en 2022 que el artista llegó acompañado de ‘Pita’, con quien posó de lo más feliz en la alfombra roja de la gala.

En una entrevista, la empresaria reveló que se encontraba muy feliz desde que inició su romance con Manuel Mijares, “me encanta, me encantan sus canciones, es buenísimo, entonces lo disfruto muchísimo cada vez”.

Además, con una gran sonrisa dio algunos detalles sobre cómo es su relación, “nos hacemos mucha compañía, y luego ahí hay como mucha confianza por tanto tiempo de conocernos, entonces lo disfrutamos mucho”, confesó. Ante los cuestionamientos sobre si no siente alguna presión al tener un novio famoso y respondió, “hace muchísimos años, cuando empezaba Manuel. Es un poco difícil, pero cada uno tiene su carrera y la respeto y él lo disfruta muchísimo lo que hace, entonces también me da mucho gusto por él”.

Mijares y su novia 'Pita' de la Vega. pic.twitter.com/d5YHc0WfaR — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 13, 2022

En tanto, al hablar sobre la posibilidad de llegar al altar junto a Mijares, respondió, “estamos muy bien así, estamos muy contentos acompañándonos, entonces ya el tiempo dirá". Finalmente, Pita de la Vega reveló que ya tiene contacto con los hijos de Lucero y Mijares, pues ante la pregunta sobre si se lleva bien con ellos, la mujer confesó, “sí, son maravillosos sus hijos”. Por su parte, Mijares también habló de su romance con Pita, dejando entrever que no tiene tanto tiempo como desearía para estar con ella. “Nos vemos pocas veces, claro, como ella no vive en México, pocas veces, pero nos acompañamos cuando nos vemos”. “Como artista te acostumbras a eso”, agregó sobre su romance a distancia. Y es que Mijares vive en México, y Pita de la Vega en Estados Unidos.

¿Pita de la Vega y Mijares terminaron su relación?

Fuentes cercanas al intérprete de 65 años confirmaron a Quién que ha terminado su relación con Pita de la Vega. La pareja que habría tenido una historia de amor salteada dio por culminado su tiempo juntos a pesar de los esfuerzos hechos. Ni el cantante ni la empresaria originaria de Chihuahua han hecho declaraciones respecto a la ruptura o al nuevo romance de Mijares.

¿Mijares tiene nueva pareja?

Asimismo, al medio le revelaron que Manuel Mijares tiene otra pareja; el ‘soldado del amor’ podría estar estrenando romance este 2023, pero la identidad de esta mujer aún es desconocida.

Mijares y Lucero no podrían regresar, pero mantienen una muy buena amistad

Cuando Lucero y Mijares estaban recorriendo México con su gira, “Hasta que se nos hizo”, en la que demostraron una vez más la química y gran amistad que existe entre ellos a pesar de haberse divorciado tras un matrimonio de 14 años y dos hijos en común. Pese a que los famosos cantantes han descartado la posibilidad de retomar su relación, Lucero habló al respecto y expresó, “eso de volverse a casar y de regresar, y de volver a volver, ya no se usa. Solo JLo porque ella es especial, nosotros no”. Refiriéndose a Jennifer Lopez quien retomó su relación con Ben Affleck y se casaron.

Y recalcó que su relación con Mijares es tan buena en el escenario que no hay manera de compartir nuevamente una vida de pareja. “A lo largo de todo este tiempo nos hemos dado cuenta de que nos va muy bien cantando juntos y ya. O sea, cantamos y ya, cada quien para su santo, y así muy felices”, destacó. Por su parte, Mijares agregó, “aparte de cada quien para su santo, vivimos a 20 metros, y entonces eso desde el principio estuvo muy cómodo por los chavos (sus hijos). No hay nada de que a ti te toca 15 días, a mí me toca hasta la siguiente quincena, y sobre todo por el tipo de trabajo que tenemos”. Hace unos días, Lucero habló de la petición de beso que constantemente los fans les hacen durante sus conciertos. “Jugamos mucho y yo creo que la mayoría de la gente entiende muy bien cuando hacemos bromas, obviamente, es broma y es con las ganas de que la gente se entretenga y se divierta”, aclaró.