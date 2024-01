Muere de manera trágica la sobrina de Céline Dion

Céline Dion no solo enfrenta problemas de salud tras haber sido dignosticada hace un año con el síndrome de la persona rigida, ahora sufre la pérdida de su sobrina, Brigitte Dion, quien falleció a los 51 años de edad a causa de un grave accidente en carretera.

Este accidente ocurrió el 29 de diciembre en Saint-Thomas, Quenec, informó el periódico Journal de Montréal en sus páginas.

Bigitte había salido de su casa para hacer unas compras, pero regresó para recoger algo que había olvidado y en ese trayecto cercano a su hogar, sucedió el terrible accidente cuando otro vehículo se salió de su carril e impactó con el auto de la fallecida.

Hasta el momento, la cantante no se ha pronunciado al respecto, pero su hija Kim Cantin publicó un conmovedor mensaje con varias fotos de su fallecida madre.

“Oh madre, sabes que normalmente tengo una buena pluma, pero no tengo las palabras mamá, por favor perdóname. No puedo creer lo que está pasando, eras todo para mí", expresó.

La víctima es una de las hijas de la hermana mayor de Céline, Clément Dion.

Esto suma una mala noticia más en la vida de la intérprete de My Heart Will go on, quien deseaba volver a los escenarios tras aplazar en varias ocasiones sus conciertos, sin embargo, desde mayo del año pasado decidió poner una pausa debido a los fuertes dolores y espasmos musculares que padece por su enfermedad.

“Me esfuerzo mucho por recuperar mis fueras, pero las giras pueden ser muy difíciles. Es mejor que anulemos todo ahora, hasta que realmente esté preparada para volver a los escenairos”, dijo Céline Dion.