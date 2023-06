Nailea Norvind silencia a los ‘haters’ que lanzaron comentarios por su novio 17 años menor que ella

Nailea Norvind lleva más de un año con su novio Patricio Mercades, pero no fue hasta este momento que el público hizo hincapié en las razones que lo harían un “romance polémico": que él es 17 años menor que ella. Sin embargo, la actriz de ‘Quinceañera’ se pronunció al respecto para decir que no tiene nada de negativo y que ella está feliz en esta etapa.

¿Quién es el novio de Nailea Norvind?

El argentino Patricio Mercades tiene 36 años y es fotógrafo y artista plástico, según los reportes.

¿Qué dijo Nailea Norvind de su novio menor que ella?

En entrevista, Nailea reveló que Patricio lo ha acompañado a estrenos y alfombras rojas: “son tiempos modernos, ¿no? El modelo que estaba establecido de cómo nos relacionamos en el amor y como pareja y matrimonios ya está un poco obsoleto”, contó la actriz de 53 años, “creo que tenemos que aprender a escucharnos y respetarnos. Y si hay respeto, es consensual y de dos, pues que viva el amor”.

Después de contar que se conocieron gracias a los productos naturales de Nailea (mi alimento sagrado), mencionaron que han aprendido mucho de esta relación: “es impresionante cómo aprendo yo de alguien más joven y me encanta su curiosidad de vida, lo que me aporta"; mientras Patricio reveló, “es la mujer más sabia e inteligente y experimentada con la que he estado, es impresionante lo mucho que he crecido”.

Después de compartir un par de fotos con su novio en la playa, Nailea aprovechó las redes sociales para dejarle claro a los ‘haters’ que sus comentarios respecto a la diferencia de edad no pueden afectarles. “El amor se siente, no se calcula en números, ni en el pensamiento. Todo radica en la madurez emocional. Se vive con todo, se arriesga, se goza. Nosotros, los amorosos, vivimos al día, con el respeto que nos merecemos. La huella que dejas en alguien es para siempre. Recordemos eso”.

Nailea estuvo casada con el empresario y periodista Fernando González Parra, y producto del matrimonio nacieron Tessa Ía y Naian González Norvind (medias hermanas de Camila Sodi).