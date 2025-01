Pablo Lyle saldría antes de prisión para volver a la televisión

El productor Juan Osorio está dispuesto a ayudar al actor Pablo Lyle cuando salga de prisión tras cumplir su condena de 5 años en una prisión de Miami, Florida, luego de ser declarado culpable de homicidio involuntario de un hombre cubano.

Pablo fue condenado a 5 años de prisión, más de 8 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario por la muerte del señor que falleció en 2019, a causa de un traumatismo provocado por un golpe que el actor le propinó durante un altercado.

Pablo Lyle estaría a dos años de salir de prisión, y el actor ya tendría una propuesta de trabajo. En entrevista con “Venga la alegría”, el productor Juan Osorio expresó su deseo de ayudar al actor en su reinserción social.

“Pablo, saliendo de este suceso, sería yo de los primeros que con los ojos cerrados, le ofrecería una novela, porque sé quién es”, declaró.

Hace unos días comenzó a circular la versión de que supuestamente Pablo podría salir antes de prisión, sin embargo, la conductora Andrea Legarreta aclaró que la sentencia de Pablo Lyle sigue siendo la misma y que no estaría próximo a quedar en libertad.

“Al respecto de lo de Pablo, no es real, no ha cambiado la sentencia, ayer estuve hablando con Silvia, su hermana, y por eso es que, lo estoy externando. No me tomaría la libertad de hablar por hablar”, comentó.

La famosa dijo que la fecha aproximada para que Pablo Lyle salga de prisión es a finales de 2026, aunque cabe la posibilidad de que sea antes si tiene un buen comportamiento como hasta ahora.

“La idea es que con el tiempo, también mes a mes, se quitan, se restan días, pero esto es normal, no solo a Pablo, sino a todos dependiendo de su comportamiento”, añadió.

En agosto del año pasado, Ana Araujo, madre de los hijos de Pablo dijo que de tener buena conducta, el actor podría finalizar su condena antes , “lo poco que yo sé es que lo menos que puedes hacer allá es el 85 por ciento de tu sentencia, entonces, nosotros, pensando que por buen comportamiento él pudiera salir en estas fechas, más no sabemos”.

Tras salir de prisión, el actor estaría listo para volver a las telenovelas, con la oportunidad que Juan Osorio le ofrece. De esta manera, el actor ya tiene una puerta abierta para retomar su carrera y empezar una nueva vida.