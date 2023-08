Paola Rojas estrena romance, así lo confirmó en televisión

La guapa y talentosa conductora de televisión, Paola Rojas está dando de qué hablar después de lanzar comentarios que destaparían que se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Durante la reciente transmisión del programa “Netas Divinas”, la periodista expresó que está más enamorada que nunca, por lo que inmediatamente sus seguidores comenzaron a preguntarse quién es el hombre que logró conquistar el corazón de la conductora.

Mientras hablaban de las diferencias que existen entre mujeres y hombres al realizar cierto tipo de actividades, Raquel Bigorra, quien fue invitada al programa, dijo que a los varones se les complica realizar compras en el supermercado, a lo que Paola Rojas respondió que ella ya tiene quién haga esa tarea.

“Ay no, a mí tampoco me mandes porque estoy igual o peor... en mi caso es al revés, yo en el super me abrumo... no encuentro la lista del super que me dejaron ahí. Por suerte ya tengo quien vaya al super por mi. Gracias mi amor”, dijo frente a las conductoras.

Cabe mencionar que tras su separación en 2018 del exfutbolista Luis Roberto Alves Zague, Paola Rojas retomó su vida amorosa con el arquitecto argentino Marcelo Imposti, sin embargo, se desconoce si actualmente siguen juntos o si tomaron la decisión de separarse.