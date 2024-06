Paris Hilton habla de los abusos que sufrió y pide reforma para el bienestar infantil

Paris Hilton de 43 años, habló públicamente de los abusos físicos y emocionales que sufrió cuando fue internada en centros de tratamiento de menores en su adolescencia.

La empresaria pidió en una audiencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos una mayor supervisión federal de los programas de atención a menores.

Paris expuso su valiente testimonio como víctima de abuso, en un afán de poner un alto total a las oranizaciones con fines de lucro que ofrecen promesas falsas de corrección de la conducta, en centros plagados de irregularidades.

Paris acudió al Capitolio para exponer enfrente a congresistas lo que pasó cuando tenía 16 años de edad. Paris Hilton describió cómo la sacaron de su cama a media noche y la trasladaron al otro lado de las fronteras estatales a un centro residencial donde sufrió abusos físicos y sexuales.

“Durante dos años el personal me obligó a tomar medicamentos, me alimentó a la fuerza y abusó sexualmente de mí. Me sujetaron violentamente y me arrastraron por los pasillos. Me inmovilizaron violentamente, me desnudaron y me recluyeron en régimen de aislamiento”, dijo la celebridad, que durante su internamiento no pudo tener comunicación con sus padres.

Debido a las secuelas que sufrió, le costó mucho tiempo poder hablar del tema con sus padres, quienes la enviaron a este lugar para curar su TDA ( trastorno de déficit de atención).

Paris Hilton dijo que haber estado en un centro de UTAH, le dejó un trastorno de estrés postraumático que sigue padeciendo a la fecha.

“Estos programas prometieron curación, crecimiento y apoyo, pero en cambio no me permitieron hablar, moverme librememente o incluso mirar por una ventana durante dos años. Mis padres fueron completamente engañados, esta industria con ánimo de lucro les mintió y los manipuló, asi que solo pueden imaginar la experiencia de los jóvenes que no tienen a nadie que los controle”.