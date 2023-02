Paris Hilton reveló que fue violada y perdió un bebé a los 20 años

Paris Hilton está a punto de lanzar sus memorias, en las que detallará momentos reveladores de su vida que aún no han visto la luz, desde los abusos sexuales que vivió en la adolescencia, el aborto que tuvo a los 20 años, hasta su lado más activista. Ahora se encuentra encuentra inmersa en la promoción de este libro en el que relata los capítulos más complicados de su vida.

En el, la empresaria denuncia que fue violada a los 15 años por un chico al que conoció en un centro comercial de Los Ángeles, California. Un día fue invitada a la casa del chico donde les dieron de beber a ella y una amiga, bebidas adulteradas; pues sólo recuerda haber despertado horas después y tener visiones del chico encima de ella tapándole la boca y diciéndole que estaba soñando al oído.

Paris ya había hablado en la revista People y en The New York Times, sobre otros abusos sufridos en Provo Canyon, (escuela de Utah en la que estuvo internada durante dos años), pero nunca había contado esa violación. Así como tampoco había hablado acerca del aborto al que se sometió cuando tenía 20 años, pues era algo de lo que no quería hablar porque pesaba mucho la culpa y la vergüenza, ya que no estaba preparada para ello.

No se trató de un aborto natural, sino que fue decisión de Hilton de someterse a este proceso, que ahora le sirve para defender los derechos de las mujeres, pues todavía en estos tiempos hay mucha discusión alrededor de este tema, cuando, al fin y al cabo, se trata del cuerpo de la mujer. “¿Por qué tiene que haber una ley? Es tu cuerpo y tu decisión. Me explota la cabeza sabiendo que están creando leyes sobre lo que puedes hacer con tu salud reproductiva…”

Esta no es la única vez en la que Paris Hilton ha sentido que no tiene la potestad sobre su propio cuerpo, pues en el 2003 se filtró un video privado de ella manteniendo relaciones sexuales con su novio de aquella época, Rick Salomon, grabado cuando ella tenía sólo 19 años, abusando de su confianza y el amor que le tenía. Un año después, su ex vendió una versión todavía más larga del vídeo y titulándolo como “Una noche en Paris”. “Fui denigrada cuando se publicó. Me hizo parecer como que era la mala y nadie se fijaba en que había también un hombre adulto. Está siempre en mi cabeza. Voy a ser juzgada el resto de mi vida por una noche”, comentó la también modelo.

En entrevista con Glamour España, Paris relató por primera vez un episodio de abusos con un profesor de su instituto: “Yo era una chica muy joven y fui manipulada. Se aprovechó de una niña. Bloqueé lo sucedido, no lo recordé hasta años después. Me llamaba por teléfono todo el tiempo, coqueteando conmigo, intentando meterme en la cabeza que yo era una mujer madura”.

Desde entonces, se ha convertido en activista para presionar al Congreso estadounidense para reformar y regular una campaña a favor del proyecto de ley contra el abuso infantil institucional. Incluso, en el 2021, Paris detalló todas las acusaciones de abusos que había sufrido ante el comité del Senado estatal en el capitolio de Utah.

Después de todos los traumas vividos durante su adolescencia y posterior edad adulta, la heredera acaba de convertirse en madre por vientre de alquiler junto al que es su marido desde noviembre de 2021, Carter Reum. Se tardó en compartir la noticia incluso con sus personas más cercanas, pues nadie sabía de la llegada de su primer hijo: “Sentía que mi vida había sido tan pública que realmente quería que fuera algo privado. Fue duro no decírselo a nadie porque es un momento muy emocionante. Pero también me gustó compartirlo solo con él”.

Paris Hilton revela el significado del nombre de su bebé Phoenix Barron Instagram

Recientemente, el matrimonio compartió la primera imagen del pequeño Phoenix Barron Hilton en su cuenta de Instagram, en la que acumula 22 millones de seguidores, con una frase: “Nuestro mundo entero”.