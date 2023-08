Paul McCartney en concierto en México, y esto podrían costar los boletos

Paul McCartney regresa a tierras mexicanas con el Got Back Tour, mismo que comenzó desde abril 2022 en Spokane, Washington.

“Me hace mucha ilusión decir que voy a México a dar algunos conciertos con mi Got Back Tour en noviembre. Tengo muy buenos recuerdos de México. Cada vez que estamos allí nos la pasamos muy bien. Así que vamos a crear más recuerdos maravillosos... vamos a rockear... vamos a rodar. ¡Y vamos a tener una fiesta! ¡Fiesta!” paul mccartney

Tres años después, el ex Beatle regresa a México, pues fue en 2017 cuando llegó al Estadio Azteca. Paul McCartney se presentará en el Foro Sol el martes 14 de noviembre 2023. Recordemos que la Ciudad de México ya vivió una noche emblemática.

🚨CONFIRMADO: Sir Paul McCartney en México 🇲🇽



📆 14 de Noviembre - Foro Sol



Preventa Banamex: 30 de Agosto

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Paul McCartney en México?

La preventa Citibanamex iniciará el viernes 1 de septiembre 2pm, mientras que la venta general será a partir del sábado 2 de septiembre 2pm.

¿Cuánto costarán los boletos para Paul McCartney en México?

Aunque el dato extra oficial de Ocesa no ha salido, se filtró una lista con los posibles precios de los boletos, los cuales incluso costarían menos que los de Taylor Swift —quien este jueves 24 de agosto dará su primer concierto en México—. De acuerdo con Eres, los boletos de Paul McCartney irían desde 816 hasta 12 mil 800 pesos, mientras que la entrada más cara para Taylor se vendió en 23,620 pesos y la más barata en 936. El medio menciona que el despliegue de precios podría verse así.



Diamante: 12 mil 80 pesos

Platino: 7 mil 896 pesos

Oro: 6 mil 696 pesos

Rosa: 6 mil 096 pesos

Morado: 5 mil 376 pesos

Azul: 4 mil 656 pesos

General B: 1 mil 416 pesos

Verde A: 3 mil 696 pesos

Naranja A: 2 mil 976 pesos

Verde B: 2 mil 376 pesos

Naranja B: 1 mil 896 pesos

Verde C: 1 mil 176 pesos

Naranja C: 816 pesos

Con la ya conocida banda de Paul –Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (bajo/guitarra), Rusty Anderson (guitarra) y Abe Laboriel Jr (batería)– así como un equipo de última tecnología en audio y video, Paul McCartney se prepara para su regreso a México.

Discografía de Paul McCartney como solista

Pocos son los que pueden presumir de ser auténticas leyendas de la música. Paul McCartney es uno de ellos. Nacido en la ciudad de Liverpool el 18 de junio de 1942, quien fuera integrante de The Beatles es uno de los compositores más importantes no solo en la historia del rock sino de la música en general. Junto a John Lennon y en su etapa en solitario, McCartney dio forma a muchas canciones que hoy son parte de la cultura pop. Su obra, vida y otros detalles son una de las odiseas más fascinantes en la historia del rock.

McCartney (1970) Ram (1971) McCartney II (1980) Tug of War (1982) Pipes of Peace (1983) Presss to Play (1986) Back in the USSR (1988) Flowers in the Dirt (1989) Off the Ground (1993) Flaming Pie (1997) Run Devil Run (1999) Driving Rain (2001) Chaos and Creation in the Backyard (2005) Memory Almost Full (2007) Kisses on the Bottom (2012) New (2013) Egypt Station (2018) McCartney III (2020)