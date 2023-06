Paul Stanley sobre Mario Bezares, “salió de la cárcel por falta de pruebas, no por inocencia”

Paul Stanley, hijo del fallecido Paco Stanley, habló con Yordi Rosado sobre temas frágiles respecto a cómo vivió la muerte de su padre, qué pasó después y cómo fue su relación con el polémico Mario Bezares.

Esto dijo Paul Stanley sobre Mario Bezares

Paul externó que la última vez que tuvo contacto con ‘Mayito’ fue en el velorio de Paco Stanley, y desde entonces no ha tenido ningún acercamiento con él.

Antes de eso confesó que Bezares solamente salió de la cárcel por falta de pruebas —recordemos que al conductor lo metieron por las sospechas de estar involucrado en la muerte de Paco Stanley. “Pues ellos entraron a la cárcel y salieron por falta de pruebas, no por inocencia. Yo no soy juez ni nada, la investigación yo no la tengo, no sé por qué fue, entonces sería hablar de más. No tengo idea”, dijo Paul. Después compartió la difícil sensación que es la incertidumbre: “yo creo que eso es lo peor, que pasa el tiempo y esa incertidumbre te afecta. Aunque aprendes a perdonar y todo eso, te afecta porque siempre estás con esa pregunta constante”.

Yordi sacó al tema la broma que hizo ‘Mayito’ subiendo un video a redes sociales y haciendo alusión en tipo de parodia al trágico asesinato de Paco Stanley. “Puede hacerlo cualquier persona, pero creo que menos él, que estuvo en ese punto donde él era uno de los primeros que decían que había sido parte de todo lo de mi papá. Sí me molestó mucho. Me lo mandaron y me cayó muy mal, dije él es el menos indicado para hacer esa broma. Y también que expusiera de esa forma a su familia”. Yordi le preguntó si lo contactaría o hablaría con Mario, a lo que afirmó “no me interesa”.

Paul Stanley siguió el legado del conductor, a pesar de que también tuvo altibajos en su relación paternal. Fue durante una entrevista que le hizo Yordi Rosado a Paul que reveló detalles de la dura infancia que tuvo ya que no podía estar cerca de su papá. "(Mis medios hermanos) no sabían que existía. Fue bien difícil. La verdad ese tipo de infancia fue un pedo. Yo quería hablar con mi jefe, sabía su celular. Recuerdo una Navidad que le marco, me contesta y le digo ‘hola, papá', y madres me cuelga”, reveló durante la entrevista. Entre las confesiones que narró, está el recuerdo de una carta que le escribió días antes de que asesinaran a Paco Stanley. “Le escribo una carta, me acuerdo que puse ‘algún día te vas a dar cuenta que todo este tiempo pudiste haber aprovechado, pero te vas a dar cuenta y va a ser demasiado tarde’, y a la semana matan a mi papá".