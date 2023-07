Piqué deja a sus hijos para irse con su novia Clara Chía

Los hijos de Piqué y Shakira, Sasha y Milan, viajaron a Barcelona para convivir con su papá, esto como parte del acuerdo al que llegaron el exfutbolista y la artista colombiana tras su separación.

Como sabemos, hace poco que Shakira se mudó a Miami con sus hijos para iniciar una nueva vida, mientras Piqué disfruta de su relación con la joven Clara Chia. Sin embargo, todo parece indicar que Piqué dejó de lado a sus hijos para estar con su novia.

getty

Esto sucede mientras la cantante de “Te felicito”, se encuentra en Londres, Inglaterra, para trabajar en su nueva música y acudir al Premio de Gran Bretaña, para supuestamente apoyar al piloto Lewis Hamilton, además, la famosa también asistió al famoso torneo de Wimbledon, para observar el partido que jugó el tenista Carlos Alcaraz.

En tanto, los niños están con el exfutbolista que quedó a cargo de ellos durante una parte de las vacaciones de verano para después volver con su madre a Miami.

Por qué Piqué dejó a sus hijos por Clara Chía

De acuerdo con Europa Press, el ex defensa del Club Barcelona visitó las oficinas de la empresa Kosmos -donde trabaja su novia- y arribó al lugar en un vehículo negro junto a sus padres Joan y Montserrat, con los dos hijos que tuvo con Shakira. Según dicho medio, todos desayunaron juntos, pero después Piqué encargó a sus hijos con sus papás para poder ir a ver a Clara Chía.

Al parecer, Shakira no permite que los niños convivan con Clara Chía, por lo que hasta ahora la joven no ha podido ver a Sasha y Milan, esto debido a que supuestamente existe un acuerdo entre los padres de los niños que no le permiten a Clara estar cerca de ellos. Shakira habría pedido evitar que los menores estén cerca de la nueva pareja de su papá , pero según los abogados de ambos han afirmado que esto es una mentira, ya que es poco probable que un juez haya aceptado dicho acuerdo.

Tras lo sucedido, Piqué ha recibido fuertes críticas en redes sociales debido a que muchos internautas consideran que debería de estar aprovechando el tiempo con sus hijos y no con Clara Chía, a quien puede ver cualquier día.