Piqué estaría molesto porque Shakira no deja que sus hijos asistan a la boda de su hermana

¿Hay nueva disputa entre Shakira y Piqué por sus hijos? Al parecer el pleito generado habría sido a causa de un malentendido para que Sasha y Milan asistieran a la boda del hermano de Gerard, Marc Piqué. Lo que pasa es que la colombiana no habría permitido que sus retoños se quedaran más días en Barcelona, y esto habría enfurecido al ex futbolista.

¿Esta es la nueva disputa entre Shakira y Piqué por sus hijos? Por la boda de la hermana de Gerard

De acuerdo con La Voz de Galicia, “dicen que el exfutbolista habría pedido a la cantante que los menores se quedasen a unos cuantos días más para poder asistir a la boda de su tío”, mismo que se llevaría a cabo el 23 de junio (2023), “pero Shakira se habría negado a flexibilizar estas fechas y no estaría dispuesta a cambiar ni una coma a lo inicialmente acordado”, pues los tres (Shakira y sus hijos) regresarían a Miami el 19 de junio.

Otras fuentes relatan el mismo caso, detallando que la colombiana fue quien se negó a permitir que sus hijos permanecieran más tiempo en España. “Pese a las súplicas de los Piqué a través de sus abogados para que Milan y Sasha estuviesen cinco días más en Barcelona para asistir a la celebración de su tío, Shakira se ha negado a ceder”, según este portal.

Estas noticias llegan después de que hubiera rumores de que Piqué se molestó porque sus hijos salieron en el video musical de Shakira. Sacaron el video oficial de ‘Acróstico’, así como una versión con las tres voces (Shakira, Sasha y Milan); éste fue filmado en sus últimos días en España, tras la separación de la colombiana con Piqué, y la trascendental mudanza de Barcelona a Miami. Además se dice que el hijo mayor de Shakira tocó la melodía de ‘Acróstico’, pues él deseaba tocar en el piano la versión final de la canción.

Y aunque el debut de Sasha y Milan haya provocado ternura y nostalgia entre los cibernautas, al padre de éstos pudo no causarle la misma gracia. Un periodista allegado a Piqué habló en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, y mencionó que al futbolista le sorprendió ver a sus hijos en el video musical de su ex pareja. “Lo que más me sorprende de todo esto, es que si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz”, vía People en Español, afirmando que el ex jugador del Barcelona nunca dio permiso: "él no lo sabía ni se le había pedido permiso, ni autorización, y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho. Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip”.