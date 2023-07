Piqué manda a Clara Chía la declaración de amor más criticada

Gerard Piqué no solo ya sube selfies con su novia Clara Chía, sino que mencionó públicamente que en ella ha encontrado ‘el amor’, una de las declaraciones más sorpresivas y criticadas por los usuarios que ha dado el exfutbolista.

Esto dijo Gerard Piqué sobre encontrar el amor en Clara Chía

Después de que fueron juntos a un concierto de Coldplay y a la boda del hermano de Gerard, ahora el exfutbolista se pronunció de manera rápida sobre sus sentimientos hacia Clara Chía. Lo que dijo Piqué es que “ha encontrado el amor” en la joven de 24 años; en una plática desde Twitch con su compañero Ibai Llanos, quien le cuestionó que ‘debía encontrar el amor’, y Gerard fue tajante en su respuesta: “yo ya he encontrado el amor”.

Aunque las demostraciones de amor entre Piqué y Clara Chía se han rebajado solamente a salir de la mano por las calles de Madrid, el exfutbolista ha llevado un paso más adelante subiendo al menos ya dos fotos con ella. Esto, por si no lo sabían, le genera muy buenos ingresos a Piqué. De acuerdo con Ticketgum, Piqué ganó 70 mil dólares por subir la primera fotografía con Clara Chía a su cuenta de Instagram. Pero más allá del hecho de que sumó esta cantidad por una foto con su novia, es por el mero hecho de lo que obtiene Gerard al subir contenido a sus plataformas —considerando que tiene más de 22 millones de seguidores. El mismo medio (vía Infobae) investigó que Piqué está en segundo lugar de los exfutbolistas que más dinero ganan por sus posteos en Instagram, el primero es Gareth Bale ($162.191 dólares), y le siguen en tercero y cuarto Franck Ribéry y Blaise Matuidi respectivamente.

Gerard Piqué: " Yo he encontrado el amor ya" ❤🧡❤🧡 pic.twitter.com/2qrHZBVrMc — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) July 18, 2023

Mientras tanto, Shakira rehace su vida en Miami y vive nuevas experiencias lejos del hogar donde vivió con Gerard. Entre sus éxitos resultó la máxima ganadora de la noche en los Premios Juventud 2023, donde dio un emotivo discurso acompañada de sus dos hijos. “No saben lo feliz que estoy de volver a la isla, a esta isla que adoro, de encontrarme con ustedes y de recibir todo esto. Gracias de verdad. Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un gran sello discográfico, y trabajar con grandes productores y artistas, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo. Cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme, la verdad cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí, cuando me sentí frágil me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad.Celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser un mejor músico, una mejor artista y si se puede una mejor persona.”