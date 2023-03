Piqué ofrece nueva entrevista y lanza dardos a Shakira

Gerard Piqué dio una nueva entrevista en la que habló sobre la polémica que ha generado su separación y su relación con Clara Chía. El ex jugador del FC Barcelona expresó lo que piensa y siente al respecto.

En una reciente entrevista con el diario El País, Piqué habló un poco sobre su vida privada, aunque no mencionó a Shakira, sin embargo, lanzó indirectas hacia ella.

Tal y como dijo hace días en otra entrevista, Piqué abordó la responsabilidad de ser padres y lo que conlleva este rol. “Protegerlos (a sus hijos) es el trabajo de todos los padres con niños. En eso estoy centrado”, dijo sobre Sasha y Milan, quienes se mudarán a Miami con su mamá para iniciar una nueva vida lejos de su anterior hogar en Barcelona.

Piqué aprovechó para hablar de la imagen que ha tenido en los últimos meses y puntualizó que aún así él es feliz.

“Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pastar en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, contó.

“El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido”, añadió.