“Pirru” tiene una orden de aprehensión, culpa a su hijo José Emilio, y él responde

José Emilio Fernández Levy desmintió que haya solicitado una orden de aprehensión en contra de su papá, luego de que José María Fernández “Pirru”, dijo que su hijo presentó una orden de desalojo en su contra.

Tras el fallecimiento de su abuela, Talina Fernández, José Emilio de 19 años de edad dijo que él no solicitó ninguna orden de desalojo y aprehensión en contra de su papá, a pesar de estar distanciado de él.

En una entrevista con Ventaneando, Emilio explicó que se dio cuenta de que su papá tenía problemas legales al momento de ir al juzgado para revisar cómo iba el caso con respecto a la herencia de su mamá, Mariana Levy, quien falleció en 2005 a causa de un infarto. Cabe mencionar que la herencia que la actriz dejó para sus hijos no les ha sido entregada.

A 18 años de la muerte de Mariana Levy, sus hijos no han recibido su herencia, ¿qué pasó? Instagram

“Fui al juzgado, ahorita, resolviendo todos los temas de la herencia, y me di cuenta de que mi papá tenía una orden de aprehensión y desalojo emitida por la jueza... Él piensa que fui yo, él piensa que fui yo lo corrí de la casa cuando no”, dijo el hijo menor de Mariana Levy.

Emilio dijo que cuando le contó a su papá lo que había encontrado, se molestó con él, creyendo que fue quien hizo dichas solicitudes, y se fue de la propiedad pese a un acuerdo previo que ellos tenían.

“Por eso se fue, al día siguiente que le conté, pidió una mudanza y se fue. Yo ya se lo había firmado, yo le había firmado un usufructo para ya no tener peleas con él y ya no tener problemas y tener una relación, de aquí hasta que falleciera ya volviera a ser mía, ya no quería tener problemas con mi papá, ya estaba harto”, compartió el joven de 19 años.

Al no recibir aún la herencia de su mamá Mariana Levy, Emilio comentó que se dedica a vender tacos de canasta y chilaquiles para sobrevivir.

“Estoy vendiendo tacos de canasta, vendiendo chilaquiles, ahorita, hace un mes llegamos a un acuerdo de que nos den una mensualidad en lo que consigo un buen trabajo, pero no me alcanza”, expresó.

La orden de aprehensión y desalojo en contra de “Pirru”

De acuerdo con el nieto de Talina Fernández, su papá tomó posesión en 2014 de una de las casas de su fallecida esposa, Mariana Levy, ubicada en una zona exclusiva de Morelos, cuando los dos hijos que procreó con Mariana todavía eran menores de edad.

“Pirru”, descuidó la propiedad al no pagar el manteniminto y actualmente adeuda más de un millón 200 mil pesos, por lo que una juza de control dictó una orden de aprehensión y de desalojo en contra de “Pirru”.

José Emilio dijo que pretendía pagar poco a poco el adeudo que su papá generó, pero la administración del fraccionamiento no se lo permitió, pues querían un solo pago.

Qué ha pasado con la herencia de Mariana Levy

José Emilio dijo que aún falta tiempo para que les puedan entregar los bienes que su mamá les dejó como herencia. “Pensé que iba a cumplir 18 años, que iba a tener mi dinero e iba a poder empezar a hacer mis cosas pero al parecer falta bastante tiempo. Estamos en la tercera etapa del proceso sino traban más las cosas por papeles que se están metiendo sin necesidad, ampliación de inventario, apelaciones, amparos que mete el abogado de María, mi hermana. El problema es que cuando se vende la casa de mi mamá, se usa una parte del dinero de María para los papeles, y ahora quiere que se le pague”.