¿Por qué Diego Boneta acudió a terapia tras interpretar a Luis Miguel en la serie?

El actor mexicano confirmó su participación en 2018 en uno de los papeles más cotizados de todos, interpretando a Luis Miguel durante su etapa de juventud. Entre Diego Boneta y Luis Miguel existen algunas similitudes, ambos tienen un estilo único, son galanes y su talento sobre el escenario los ha llevado ha traspasar fronteras. El mismo ‘Sol de México’ confirmó que estaba decidido a contar su “verdadera historia” en la serie que se estrenó en exclusiva por la plataforma Netflix.

La serie que tuvo su inicio en 2018 y la última emisión en 2021 con tres temporadas tuvo un fuerte impacto en la vida del joven actor mexicano, quien externó en entrevista con Roberto Mtz que tuvo que tomar terapia tras grabar la primera temporada.

Diego Boneta revela que tomó terapia tras interpretar a Luis Miguel en la serie

“Fueron cinco años de mi vida”, dijo Diego Boneta sobre estar en la piel de El Sol de México, “y fue un aprendizaje increíble, nadie pensó que iba a tener este éxito”. “Era la primera vez que me tocaba un personaje que vivió, entonces fue una transformación total, como cantante y productor. Y cuando terminé la primera temporada... de repente inconscientemente cuando me tocaba, no sé, pedir tacos con mis amigos, se me salía hacerlo con la voz de Luis Miguel, y yo ‘perdón, perdón’”.

“Al terminar la primera temporada sí fue... wow. Osea físicamente me veía diferente; llegaba al hotel después de filmar todo el día y me veía como Luis Miguel, no me veía como yo —porque me hice lo de los dientes. Y sí fue todo un proceso meses después decir a ver, suelta a Luis Miguel, encuéntrate otra vez... terapia para volver a mí". reveló diego boneta en entrevista

Diego Boneta confesó que tuvo que tomar terapia durante varios meses para desprenderse de Luis Miguel, ya que de manera inconsciente se comportaba como él.

Después de comentar lo de la terapia y de ‘reencontrarse’ de ser Luis Miguel, reveló que las siguentes temporadas fueron más llevaderas. “Las siguientes temporadas, ya estando consciente que me pasó eso, fui muy consciente de que cuando me quitaban los prostéticos o salía de ahí era ya dejar a Luis Miguel y volver a mí".

Diego comentó que tuvo la inolvidable oportunidad de colaborar con el mismísimo Luis Miguel para esta biopic, a lo que el cantante le daba tips que nunca esperaría haber recibido. "Él me dijo muchas cosas, ciertas cosas que decía ‘esto te lo digo solo a ti paa que sepas, que te ayude con tu interpretación’. Y yo siempre fui muy respetuoso y valoré mucho los consejos y las cosas que me dijo”.

Diego Boneta revela por qué se cambió el apellido

En esta misma entrevista Diego explicó que un agente le recomendó usar el apellido Boneta en lugar de González para hacer los castings. Y en la experiencia de Diego, al momento de presentarse como Diego Boneta fue que aterrizó su primer casting al instante, para después seguir con otros roles, como en Scream Queens con Jamie Lee Curtis.

Anteriormente señaló que no aterrizaba papeles en México porque le decían que ‘no parecía mexicano’. Así que una vez familiarizándose con el casting en Los Ángeles, y esperando año tras año a un mayor éxito, Diego fue creciendo en su carrera ya optando al cien por ciento con el apellido Boneta.