Por qué José Emilio, hijo de Mariana Levy, le pidió perdón a Ana Bárbara

José Emilio Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy, dio una serie de declaraciones sobre el distanciamiento que tiene con quien fuera su madrastra, Ana Bárbara.

Esto dijo José Emilio Levy sobre distanciarse de Ana Bárbara

El adolescente de 18 años dio una entrevista a TvNotas en la que dejó entrever que haber tenido ciertas actitudes hacia Ana Bárbara le está pesando sentimentalmente. “A los 8 meses de nacido, Ana Bárbara me tomó como su hijo, me dio mucho amor, era superlinda, le decía ‘mamá’, pero a raíz de que se divorcia de mi papá [José María Fernández ‘El Pirru'], fue una noticia que me volvió loco, que me puso muy triste”, dijo a la revista. Su papá, ‘El Pirru’, volvió a encontrar el amor con la cantante de regional mexicana a los pocos meses de que su primera esposa Mariana Levy murió de un infarto fulminante al estar envuelta en un asalto.

José Emilio se sinceró sobre sentimientos del pasado: “mi infancia fue muy buena hasta que cumplí 10 años. Mi pensamiento era: ‘la vida ya me quitó una mamá, me dio otra y me la vuelve a quitar’”.

José Emilio explica por qué se distanció de Ana Bárbara

En la entrevista le cuestionaron que ya no se le había visto últimamente con Ana Bárbara, a lo que respondió: “lamentablemente por cuesitiones mías, me porté mal y nos distanciamos. Hoy no tenemos relación y eso es algo que tengo en mente todo el día, sentirme vacío, porque es mi mamá, ella me cuidó, y a funal de cuentas quedé muy mal con ella”.

“Las actitudes que tenía con ella no eran las mejores”, siguió José Emilio Levy, quien confesó tener mal humor todo el tiempo que convivía con la intérprete, “mi actitud era de no agradecer las cosas que ella hizo por mí; honestamente, reconozco que fui muy malagradecido con ella”.

El hermano menor de María Levy —quien está presentando una exposición fotográfica en la Ciudad de México— dijo que sí le gustaría reconciliarse con quien fuera su madrastra. “Creo que eso va a llevar tiempo, volver a escribirle, demostrarle mi lealtad, recuperar su confianza, enseñarle que voy por buen camino, y que todo sea por medio de hechos y no palabras"; mencionó que desde mayo 2022 dejaron de tener contacto, y la intérprete de Bandido no se ha pronunciado al respecto.