Por qué la serie que protagoniza la hija de Johnny Depp desató críticas

La serie “The Idol”, protagonizada por Lily-Rose Depp y The Weeknd causó revuelo tras la presentación de sus primeros dos episodios en el Festival de Cannes, la crítica la considera entre “una odisea de Pornhub” y “una sórdida fantasía masculina”.

Entre escenas de sexo gráfico, desnudos gratuitos, y varios retrasos y polémicas detrás de cámaras, por fin se presentó la serie “The Idol”, creada por Tesfaye (The Weeknd) y Sam Levinson (Euphoria). En esta Lily-Rose Depp interpreta a una estrella del pop en alza que inicia una perturbadora relación con Tedros, el propietario de un club nocturno de Los Ángeles, que es a su vez el líder de una secta moderna.

Getty Images

Desde su producción y filmación esta serie ha tenido múltiples controversias, desde el proyecto abandonado por varios creadores debido a diferencias creativas, hasta por el aumento de contenido sexual y desnudos, ha dado mucho de qué hablar. Ha sido descrita incluso como “como la fantasía de violación de un hombre tóxico” y “una tortura sexual pornográfica”.

¿Cómo le ha ido con la crítica de Cannes?

Un de los nombres más sonados fue el de Kyle Buchanan, crítico de The New York Times, quien publicó su opinión en Twitter al salir de la proyección: “The Idol o 50 sombras de Tesfaye: Una odisea de Pornhub protagonizada por las areolas de Lily Rose Depp y la cola de rata grasienta de The Weeknd. Me encanta que esto ayude a lanzar el cambio de marca de HBO Max, ¡debería encajar muy bien junto a House Hunters!”.

Lily-Rose Depp, por su parte, salió en defensa del proyecto declarando que Levinson es el mejor director con el que ha trabajado, y dijo que nunca se había sentido más apoyada o respetada en un espacio creativo; “mis aportes y opiniones han sido muy valoradas”, comentó.

Ante esto, la serie también ha tenido críticas positivas como la de Damon Wise que destacó el trabajo interpretativo de Lily-Rose Deep como fascinante, con una interpretación suavemente, “muy sexualizada”, pero también con los pies en la tierra y a menudo vulnerable, abordando de forma desconcertante las delgadas líneas entre el porno y el arte, el poder y la explotación a las que se han enfrentado las jóvenes en la industria musical durante años.

Getty Images

A pesar del tono de las críticas publicadas por los expertos y especialistas, el público de la sala en Cannes tuvo una respuesta muy positiva. Empezó a aplaudir la nueva canción de Tesfaye que sonó en los créditos finales y los aplausos se apagaron tras cinco minutos de ovación. Levinson se mostró también visiblemente emocionado por la respuesta y subió al escenario para ofrecer un discurso entre lágrimas. “Estoy increíblemente orgulloso de la serie y de cómo la hemos hecho. Y estoy orgulloso de este reparto”.