Por qué Lucerito Mijares dijo que sus papás están casados otra vez

Lucerito Mijares hizo una declaración que dejó con la duda a los seguidores de sus famosos padres. La joven que recientemente debutó en el teatro confesó cómo es la relación actual de sus progenitores.

En una entrevista, Lucerito fue cuestionada sobre la posible reconcilación de sus padres, quienes pese a su divorcio mantienen una excelente relación.

“La verdad es que a mí, yo ahorita estoy muy bien, llevan bastante tiempo separados y obviamente yo no me acuerdo de casi nada porque yo era muy chiquita, creo que yo tenía como seis años enonces no me acuerdo de mucho, afortunadamente mi hermano y yo nunca vimos alguna pelea, obviamente las tuvieron porque en todas las parejas las hay, pero afortunadamente nunca nos tocó y creo que ahorita estas dos casas no me caen nada mal”, dijo la joven en una entrevista con Mara Patricia Castañeda y agregó que su relación es tan buena que cualquier persona podría pensar que sus padres “ya están casados otra vez”, sin embargo, reiteró que solo son amigos y que su supuesta reconciliación es solo “parte del show”.

“Me encanta que se lleven tan bonito, porque creo que, justamente a los hijos, nos hace muy bien que no tengamos estas limitaciones de pues ‘ve a tu mamá o ve a tu papá, o ‘un fin de semana me toca a mí y el otro a ti’, siento que como que no hasy estas limitaciones, me parecen algo irreal, creo que muy pocas parejas, al menos que yo he visto, que se lleven así de bien y son así de amigos y creo que han hecho esto de que se van a volver a juntar como parte del show y la gente se lo ha tomado muy enserio porque se ve la buena química que tienen en el escenario y si los vieran en la vida real dirían todos, ‘ya están casados otra vez’, se llevan de maravilla”.